Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников

4.12.2019, 8:24

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АНДРЕЙ САННИКОВ

ФОТО: ЮРИЙ ДРУГ / CHARTER97.ORG

Любопытно посмотреть на события «бархатной революции» в Чехословакии с нашей точки зрения.

В минувшее воскресенье мне посчастливилось побывать на уникальном событии в Праге.

Два дня – в субботу и воскресенье, – на сцене Национального театра давали представление «Бархатная симуляция: Кабинет». Это докудрама о переговорах властей и оппозиции во время «бархатной революции». По сути, это и была «бархатная революция».

Долгое время закулисье демократических революций в Восточной Европе было от нас скрыто, но постепенно информация о том, что происходило на самом деле, из секретной становилась открытой.

Бескровные революции в «социалистическом лагере» состоялись благодаря предварительным переговорам и договоренностям оппозиции и коммунистических властей при активном участии спецслужб.

Мы знаем о секретных переговорах лидеров «Солидарности» с властями ПНР в городке Магдаленка близ Варшавы, но меньше знаем о похожих секретных встречах в ЧССР.

Переговоры, которые были воспроизведены на сцене Национального театра, состоялись в Праге в ноябре-декабре 1989 года и привели к смене власти в Чехословакии.

Посредником организации встречи власти и оппозиции выступила «Инициатива Мост» в лице музыканта Михаэла Коцаба и публициста Михала Горачека. Первая встреча представителей чехословацкого правительства и правящей Коммунистической партии Чехословакии с оппозиционным Гражданским форумом состоялась 26 ноября 1989 года (предварительная встреча Адамца со студентами прошла 22 ноября), а 29 декабря в Чехословакии мирным путем сменилась власть.

Стенограмма этих переговоров была опубликована спустя несколько лет благодаря тому, что Владимир Ганзель, личный секретарь Вацлава Гавела, записывал все эти встречи на диктофон.

Любопытно посмотреть на события тех лет с нашей точки зрения.

Было очевидно, что кремлевские хозяева сдают своих бывших вассалов, в данном случае президента ЧССР Густава Гусака и генеральноготсекретаря компартии Милоша Якеша, двух твердолобых функционеров, которые никак не хотели признавать новых реалий. В этой ситуации в коммунистическом руководстве страны нашлись силы, которые пошли на переговоры с оппозицией. Переговорную группу возглавил , председатель правительства ЧССР Ладислав Адамец, «условный румас». Вначале он был категорически против того, чтобы оппозицию представлял Вацлав Гавел, но вынужден был уступить под давлением обстоятельств.

Ладислав Адамец очень хотел стать президентом и протащить своих людей в переходное правительство. Начав переговоры, он так и не смог понять, что перемены неизбежны, что наступило новое время. Не справившись с переговорами, 7 декабря Адамец вынужден был уйти в отставку. Исполнять его обязанности был назначен Мариан Чалфа, до недавнего времени даже не министр, а сотрудник аппарата правительства, близкий к спецслужбам. 10 декабря президент Гусак назначил Чалфу премьером и ушел в отставку.

Чалфа был гибким аппаратчиком (условный кто угодно порядочный или просто более дальновидный), который точно почуствовал время и довел переговоры с оппозицией до конца. 15 декабря Мариан Чалфа инициировал тайную встречу с Вацлавом Гавелом в кабинете без подслушивающего оборудования. Чалфа предложил Гавелу сотрудничать по продвижению его кандидатуры в президенты и пообещал, что позаботится о том, чтобы выборы прошли в соответствии с Конституцией. Также он посоветовал назначить Александра Дубчека председателем Федерального собрания. Гавел и Чалфа договорились сохранить разговор в тайне.

29 декабря Вацлав Гавел коммунистическим парламентом был единогласно избран президентом Чехословакии.

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»