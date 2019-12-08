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Польша хочет купить у Австрии часть территории

  • 8.12.2019, 10:12
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Польша хочет купить у Австрии часть территории

Премьер-министр Матеуш Моравецкий объяснил, почему.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет купить у Австрии территории бывшего нацистского лагеря смерти Маутхаузен-Гузен, в котором во время Второй мировой войны были убиты десятки тысяч поляков. Об этом сообщает АР.

Маутхаузен-Гузен, основанный в 1938 году, стал первым лагерем смерти, который нацистская Германия построила в оккупированной Австрии. До освобождения лагеря союзными войсками в 1945 году около 335 000 человек содержались там в условиях, которые привели к массовой гибели людей.

Отмечается, что в настоящее время в районе бывшего лагеря смерти построены жилые здания и офисы компаний. Правительство Польши считает, что это не соответствует духу места, на котором они размещены.

По словам Моравецкого, Варшава предложила купить участок в Австрии, чтобы сохранить память о жертвах нацистского режима.


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