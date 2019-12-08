«Новая газета»: «Слава нации, нет интеграции!» 13 8.12.2019, 21:01

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Воскресенье - отличный день для прогулок по Минску.

В субботу, 7 декабря, во время встречи Путина и Лукашенко, не произошло ничего нового и непредсказуемого, пишет собкор «Новой газеты» по Беларуси Ирина Халип.

Переговоры продолжались пять часов и не закончились ничем. Впрочем, единственная неожиданность — это отсутствие даже обычных для таких встреч совместных заявлений после переговоров с клятвами в дружбе и обещаниями вечного союзничества. После пятичасовых переговоров Лукашенко сел в самолет и улетел в Минск. Никаких выходов к прессе, никаких рукопожатий и поцелуев в диафрагму.

Во время протокольной съемки перед началом переговоров Лукашенко был гораздо более разговорчив и даже велеречив: «За эти 20 лет сделано немало. Это известно. Немало предстоит сделать. Мы это не скрываем. Вы заметили, что наши правительства серьезно анализировали договор, смотрели, что можно сделать, что мы сегодня не можем делать, чтобы лишнюю работу не выполнять. И мы с вами к этому вопросу обращались не единожды и корректировали действия наших групп по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции».

Сказал много — и ничего внятного.

Потом, правда, достаточно четко сформулировал повестку. Заявил, что единственная просьба, с которой он приехал, — это равные условия для субъектов хозяйствования в Беларуси и России: «Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия — больше ничего не надо. Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений. Вы как ученый, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства. Мы собрались для того, чтобы решить эти вопросы».

Фото: ТАСС

Но вопросы решены не были. Пять часов переговоров не принесли ничего, кроме обмена подарками. Путин подарил Лукашенко самовар, а Лукашенко Путину — продуктовый набор с конфетами, сыром и салом. И разошлись, едва ли довольные друг другом, судя по официальному молчанию. Договорились, впрочем, встретиться 20 декабря в Санкт-Петербурге. Но это не новая встреча для продолжения переговоров, а давно запланированная в рамках саммита ЕАЭС.

Единственным официальным лицом, прокомментировавшим итоги переговоров, стал руководитель Минэкономразвития России Максим Орешкин: «Сегодня был напряженный день. На самом деле очень плодотворно поработали по целому ряду направлений. По сельскому хозяйству, связи, по таможне, регулированию нефтяного рынка. Достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции были очень серьезно сближены».

Вероятно, близость дошла до такой степени, что даже совместный выход к прессе с заявлением после переговоров оказался лишним.

«Мы так близки, что слов не нужно».

8 декабря Путин и Лукашенко отправили друг другу поздравления с двадцатилетием подписания союзного договора. А в Минске началась новая акция за независимость Беларуси. Воскресенье — отличный день для прогулок по городу. Около двух тысяч демонстрантов собрались на Октябрьской площади с флагами и плакатами и отправились сначала на площадь Победы, а затем — к российскому посольству, скандируя «Слава нации, нет интеграции!» и «Жыве Беларусь!». Один из организаторов акции Павел Северинец назвал 8 декабря «позитивным днем протеста». Потому что для Лукашенко и Путина 8 декабря — это день подписания союзного договора. А для людей это день подписания Беловежских соглашений, окончательно уничтоживших Советский Союз и подаривших нам всем независимость.