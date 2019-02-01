Минфин США назвал условие для ослабления санкций против PDVSA 1.02.2019, 12:15

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США ослабят санкции против венесуэльской нефтегазовой компании после перехода власти к Гуаидо.

США ослабят санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA и ее «дочек», если контроль над компанией перейдет к провозгласившему себя президентом спикеру парламента Хуану Гуаидо, говорится в комментарии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, передает РБК.

«Путем к ослаблению санкций в отношении PDVSA и ее дочерних компаний является передача контроля над компанией к временному президенту Хуану Гуаидо или демократически избранному правительству», — заявили в OFAC, отметив, что для этого властям Венесуэлы нужно будет принять меры для борьбы с коррупцией, восстановлению демократии, а также уважать права человека.

В Минфине США считают, что передача контроля над компанией позволит сохранить активы PDVSA для жителей Венесуэлы и не позволит злоупотреблять ими Николасу Мадуро, действующему диктатору, которого в OFAC назвали «бывшим президентом».

Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента на многотысячном митинге в Каракасе 23 января. Его признали США, Канада, Марокко, Грузия, а также большинство стран Латинской Америки.