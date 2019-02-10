Сенатор Эми Клобушар вступает в президентскую гонку в США 10.02.2019, 21:20

Эми Клобушар

ФОто: wikipedia

Законодатель из Миннесоты надеется победить в штатах, которые Трамп «отнял» у демократов в 2016 году.

Ожидается, что сенатор Эми Клобушар в воскресенье вступит в президентскую гонку-2020, став первым умеренным кандидатом среди демократов, желающих бросить вызов республиканскому президенту Дональду Трампу, сообщает «Голос Америки».

58-летняя Клобушар, которая трижды избиралась в Сенат на шестилетний срок от Миннесоты, будет позиционировать себя как противоположность Трампу, который как ожидается, станет республиканским кандидатом на выборах в ноябре 2020 года. Ожидается, что при этом она сосредоточится не только на их политических различиях, но и на стиле руководства.

Бывший прокурор и адвокат в сфере корпоративного права, Клобушар присоединяется к группе демократических кандидатов, которая включает ее коллег: сенаторов Кори Букера из Нью-Джерси, Камалу Харрис из Калифорнии и Элизабет Уоррен из Массачусетса.

Уоррен официально объявила о своих намерениях в субботу и в воскресенье направится в Айову для участия в предвыборных мероприятиях. Букер также находится в этом штате.

Клобушар привлекла к себе внимание страны в 2018 году, когда она вступила в спор с Бреттом Кавано на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры в качестве судьи Верховного суда. Благодаря ее вопросам, она заслужила признание в кругах Демократической партии за работу по пропаганде движения #MeToo («Я тоже»), направленного против сексуальных домогательств и насилия.

Однако ей еще предстоит немало сделать, чтобы стать узнаваемой на национальном уровне. Она едва упоминается в опросах общественного мнения, посвященных кандидатам-демократам.

Клобушар надеется, что ее умеренная политика и хорошие электоральные результаты в Миннесоте позволят ей вернуть штаты, которые Трамп «отнял» у демократов на выборах в 2016 году, включая соседние Айову, Висконсин и Мичиган, а также Пенсильванию.

В своей законотворческой работе Клобушар сосредоточила усилия на таких вопросах, как антимонопольный надзор, сельское хозяйство и безопасность избирателей. Недавно она требовала, чтобы Сенат расследовал возможные нарушения закона со стороны Facebook, когда компания сопротивлялась попыткам выяснить, каким образом россияне использовали ее платформу для вмешательства в ход президентских выборов в 2016 году.

Она допускала умеренную критику Трампа, говоря о негативном влиянии его торговых тарифов на фермеров, но избегала более взрывоопасных проблем –таких, как иммиграция и контроль над оружием.

На последних выборах в Сенат в ноябре прошлого года она получила более 60 процентов голосов. При этом она собрала на кампанию лишь около 7,4 миллиона долларов, что является относительно небольшой суммой по сравнению с другими кандидатами в Сенат в более конкурентных гонках. Но ей придется собрать на миллионы больше, чтобы стать конкурентоспособным кандидатом в президенты.

Ожидается, что на первом этапе предвыборной кампании Клобушар сосредоточит свое внимание на Айове, которая граничит с Миннесотой и с которой начинается процесс отбора кандидатов.

Усиленная ориентация на Айову и победа в этом штате в 2008 году позволила Бараку Обаме сделать стремительный рывок от аутсайдера до официального кандидата от Демократической партии, который в конечном итоге одержал победу на выборах в том году.

Клобушар начала свою политическую деятельность в Миннесоте, выступая за расширение доступа к здравоохранению для младенцев и новых матерей, после того как ее собственная дочь родилась с проблемами со здоровьем. Она, вероятно, будет использовать свой личный опыт в дебатах о будущем национальной системы здравоохранения.

Клобушар не поддерживает идею всеобщего медицинского обслуживания, которая будет активно обсуждаться в ходе демократических праймериз, что, вероятно, будет отличать ее от более либеральных кандидатов, занимающих другую позицию в этом вопросе.