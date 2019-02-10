Перешедший на сторону оппозиции венесуэльский полковник: Давайте будем смелыми, не бойтесь 10.02.2019, 22:55

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Фото: reuters

Рубен Хименес признал Гуаидо президентом Венесуэлы.

Полковник армии Венесуэлы Рубен Хименес 9 февраля объявил, что признает председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны.

Об этом 10 февраля сообщило издание Todo Noticias, пишет "Гордон".

"Давайте будем смелыми, не бойтесь. Вместе вооруженные силы, народ и президент Гуайдо восстановят Венесуэлу", – сказал он.

Он также попросил военных разрешить въехать в страну машинам с гуманитарной помощью.

Издание пишет, что Хименес – второй офицер, который выступил против Мадуро на этой неделе.