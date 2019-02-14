«Это вой бессилия властей перед информационной эпохой» Петр Кузнецов

14.02.2019, 8:48

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ФОТО: НАТАЛЬЯ ФЕДОСЕНКО / ТАСС

О выводах, которые сделали власти после трагедии в Столбцах.

«Надо детей оторвать от компьютеров», — власти сделали выводы из трагедии в Столбцах. Надо их вернуть во дворы и на улицы. Пусть они учатся не коммуникациям в современном мире, а хорошо и правильно крутить ножи-бабочки. Пусть учатся не программированию, а ударам ногой «с вертушки». Пусть учатся не дизайну или маркетингу, а изнасилованию одноклассниц за углом школы или в школьных туалетах. Пусть не сидят за клавиатурой, обретая навыки быстрого набора, а точат пряги солдатских ремней.

Каждый раз, когда я слышу идиотское «интернет виноват» в отношении какого-либо преступления, трагедии с участием подростков, я всегда вспоминаю свое детство в 90-х. Когда никакого Интернета в нашей жизни не было.

Из тех людей, с кем я учился/дружил/рос/играл в футбол уже минимум 6 нет в живых. Лишь один из них умер как бы без внешнего вмешательства — в 32 года от инсульта. И то, как сказать, «умер без вмешательства» — курящий и употребляющий алкоголь человек, умирающий от инсульта в 32 года, это, как бы сказать, не очень естественно и натурально.

Все остальные погибли. Кто в драках, кто в тюрьмах, кто в авариях.

И, между прочим, только недалекий человек может говорить и считать, что в современном мире среди молодежи подобных эксцессов, как и суицидов, стало больше (и интернет виноват).

Из-за интернета не молодые начали друг друга резать, а мы начали об этом быстро и сразу узнавать, обходя фильтры госслужб, всегда старающихся подобное спрятать.

Резали всегда. У меня в школе, например, был случай поножовщины в годы, когда я там учился. Правда, без двух покойников, но с одним раненым. Ножи носили через одного.

Поэтому вся эта бредотень насчет «современной молодежи», «интернета», «компьютеров» — это, на самом деле, не забота о детях. Это вой бессилия перед информационной эпохой, когда практически ничего не получается утаить и спрятать. Как хорошо было, когда Интернета не было!

Петр Кузнецов, «Фейсбук»