закрыть
14 февраля 2019, четверг, 9:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

«Это вой бессилия властей перед информационной эпохой»

  • Петр Кузнецов
  • 14.02.2019, 8:48
  • 1,919
ФОТО: НАТАЛЬЯ ФЕДОСЕНКО / ТАСС

О выводах, которые сделали власти после трагедии в Столбцах.

«Надо детей оторвать от компьютеров», — власти сделали выводы из трагедии в Столбцах. Надо их вернуть во дворы и на улицы. Пусть они учатся не коммуникациям в современном мире, а хорошо и правильно крутить ножи-бабочки. Пусть учатся не программированию, а ударам ногой «с вертушки». Пусть учатся не дизайну или маркетингу, а изнасилованию одноклассниц за углом школы или в школьных туалетах. Пусть не сидят за клавиатурой, обретая навыки быстрого набора, а точат пряги солдатских ремней.

Каждый раз, когда я слышу идиотское «интернет виноват» в отношении какого-либо преступления, трагедии с участием подростков, я всегда вспоминаю свое детство в 90-х. Когда никакого Интернета в нашей жизни не было.

Из тех людей, с кем я учился/дружил/рос/играл в футбол уже минимум 6 нет в живых. Лишь один из них умер как бы без внешнего вмешательства — в 32 года от инсульта. И то, как сказать, «умер без вмешательства» — курящий и употребляющий алкоголь человек, умирающий от инсульта в 32 года, это, как бы сказать, не очень естественно и натурально.

Все остальные погибли. Кто в драках, кто в тюрьмах, кто в авариях.

И, между прочим, только недалекий человек может говорить и считать, что в современном мире среди молодежи подобных эксцессов, как и суицидов, стало больше (и интернет виноват).

Из-за интернета не молодые начали друг друга резать, а мы начали об этом быстро и сразу узнавать, обходя фильтры госслужб, всегда старающихся подобное спрятать.

Резали всегда. У меня в школе, например, был случай поножовщины в годы, когда я там учился. Правда, без двух покойников, но с одним раненым. Ножи носили через одного.

Поэтому вся эта бредотень насчет «современной молодежи», «интернета», «компьютеров» — это, на самом деле, не забота о детях. Это вой бессилия перед информационной эпохой, когда практически ничего не получается утаить и спрятать. Как хорошо было, когда Интернета не было!

Петр Кузнецов, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип