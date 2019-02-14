В Дроздах за $3 миллиона продается дом, который едва не конфисковали у Япринцева 14 14.02.2019, 13:41

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Фото: nn.by

Площадь «особняка в неоклассическом стиле» - 630 метров квадратных.

Владельцы коттеджей в Дроздах, выставляя на продажу свою недвижимость, стараются делать это максимально незаметно — нет указывают точный адрес, не фотографируют уличный фасад, пишет nn.by.

«Дом с классическим интерьером, продуманной функциональной планировкой — в лучшем месте города», — говорилось в объявлении, размещенном на сайте Realt.by. (Объявление исчезло, после того как интерес к нему проявили журналисты.)

«Особняк в неоклассическом стиле» площадью 630 м2 выставили на продажу за $3 миллиона — это самое дорогое предложение в Минске.

Согласно описанию, дом находится на улице Тихой, однако на приложенной к объявлению карте была обозначена другая локация. Риелтор отказалась пояснить, какой именно коттедж она продает: «Чем вызван ваш интерес?»

Однако, как стало известно журналистам, речь идет о коттедже, который ранее принадлежал 57-летнему бизнесмену Владимиру Япринцеву.

Япринцев был бизнес-партнером Юрия Чижа, имел отношение к «Трайплу». В 2015 году Япринцев был взят под стражу. Ему инкриминировали мошенничество, и у бизнесмена могли конфисковать все имущество. Однако впоследствии прокурор переквалифицировал обвинение на укрывательство преступления: мол, Япринцев не предотвратил преступные действия своего сына Казбека. В августе 2016 года бизнесмен был освобожден в зале суда.

В 2017 году Япринцев продал коттедж в Дроздах своему другу Казбеку Рамазанову, в честь которого когда-то назвал сына. Размер сделки, сообщают источники журналистов, составил около $600 тысяч. Это значительно ниже рыночной стоимости.

И вот теперь Рамазанов выставил дом на продажу за $ 3 миллиона.

«Для тех, кто предпочитает классику, но с современным звучанием:

— чистые, благородные линии; соблюдение классических пропорций и симметрии; спокойные прямоугольные формы и сдержанное, но в то же время разнообразное оформление;

— светлые пространства: чаще всего используются светлые тона и оттенки и мягкая цветовая гамма, которые создают умиротворяющую домашнюю обстановку и в то же время позволяют освежить ее при помощи акцентов», — говорится в объявлении.

Пол — паркет Coswick, а весь первый этаж, цоколь и все санузлы с водным подогревом. Лестница сделана из ясеня. Сантехника и душ привезены из Англии, обои производства Бельгии и Германии. «Мебель и детали интерьера — все импортировано под декорирование этого коттеджа», — отмечают владельцы.