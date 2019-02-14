Светлана Алексиевич о трагедии в Столбцах: Лукашенко первым демонстрирует насилие 3 14.02.2019, 14:30

4,148

Светлана Алексиевич

На всех уровнях внедряется мысль, что все можно решить силой.

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич в интервью «Радыё Свабода» прокомментировала высказывания высших государственных лиц об истоках трагедии в Столбцах.

Лукашенко заявил, что «виноваты все», обвинил во всем «бардак», который царит в белорусских школах, а глава его администрации Наталья Кочанова списалa произошедшее на интернет-зависимость детей и призвала отвлечь их от компьютеров.

Светлана Алексиевич рассуждает, в чем причины жестокости молодых людей.

В воздухе висит атмосфера насилия

«Нет, это, безусловно, не частный случай. Понимаете, в воздухе висит какая-то ненависть, люди ей просто заряжаются, подпитываются. Появляется убеждение, что проблемы можно решить насилием - ножом, автоматом. А это самая страшная мысль, которая может появиться.

Дух насилия, к сожалению, сегодня присутствует в нашей жизни во всем и везде...

Я видела лица преподавателей, директора стобцовской школы. И неправда, что там бардак, не было его там никогда. Это очевидно даже по лицу той чудесной погибшей учительницы, которую очень любили ученики - они один за другим об этом говорили еще до того, как ее не стало.

Да и у подростка, совершившего преступление, семья сама по себе очень хорошая. Видно, что родители - обычные работники, которые искренне радовались за своего ребенка, хотели для него светлого будущего. А уж про убитого мальчика так просто слов нет: рос настоящий сознательный белорус; человек, который уже сделал свой осознанный выбор.

Думаю, в том или ином виде присутствовала определенная ревность между этими детьми: оба были достаточно сильными и амбициозными. И чего-то сознание одного не выдержало - усиленная, как я уже говорила, общая атмосфера духа насилия, неуважения к человеческой жизни. Вот здесь надо искать причины».

Расширяется мысль, что все решает сила

«На всех уровнях постепенно внедряется мысль, что все можно решить криком, силой. Посмотрите, как ведет себя тот же Лукашенко - приказывает министру: давай, говори, иначе выйдешь отсюда в цепях-наручниках. Это ведь тоже насилие, неуважение к человеческому достоинству.

Нам всем нужно научиться говорить, находить какие-то другие слова, а не кричать, не реветь, как это делают почти все начальники. Просто отмахнуться, что в школах бардак? Да у нас масса прекрасных учителей, которые работают абсолютно в невыносимых условиях, с кучей ненужных бумажек, под постоянным прессингом проверок, контролем людей, которые ничего не понимают в образовании, но постоянно кричат. И то, что говорит Кочанова, также только одна из составляющих того, что происходит. Поэтому, я думаю, все это очень глубинные процессы.

Повторюсь, мне очень понравились лица преподавателей Столбцовской школы. Я сама из семьи учителей и знаю, что такое действительно искренние лица. И люди не врут, когда их расспрашивают на улице, в один голос говорят, что это очень хорошая школа, отличный директор».

Дух соперничества застилает ум

«Когда я бываю за границей, выступаю в гимназиях, лицеях, там совсем другая тональность разговора - учеников между собой, с учителем, с высшим начальством, которое занимается этой школой.

И даже несмотря на это, там тоже случаются убийства. Ведь, опять же, существует дух соперничества, неприятия чужих успехов.

Особенно между мальчиками - девочки же не стреляют, не режут. Это все тот дух насилия, который поселился в нашей жизни, из которого ни я, ни другие пока что не видят выхода. Да никто особо и не хочет выходить, все решается только криком, угрозами, унижением оппонента. Хамство, которое начинает господствовать в нашей жизни».