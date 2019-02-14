Карягин: Комитет по имуществу может стать комитетом по хламу 14.02.2019, 16:25

Владимир Карягин

Фото: belta.by

Для изменения ситуации у властей есть два-три года.

Председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин жестко прокомментировал перспективы государственных предприятий на круглом столе «Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь», пишет сайт «Белорусы и рынок».

«Для изменения ситуации у нас есть два-три года. <…> Иначе Комитет по имуществу станет комитетом по хламу. Все это хлам! И, подчеркиваю, время. На двадцать лет планируете? Извините, у нас молодежь уедет. У них есть отличные проекты, но они не могут их реализовать. Если не изменимся, не в нашей стране они их станут реализовывать», — эмоционально резюмировал председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.