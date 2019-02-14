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Bellingcat назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

  • 14.02.2019, 19:39
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Третий подозреваемый в отравлении Скрипалей - сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

Третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев, он является высокопоставленным офицером ГРУ. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Ранее сообщалось, что третьего подозреваемого зовут Сергей Федотов, но это его не настоящее имя. По информации Bellingcat, Денис Сергеев — выпускник Военно-дипломатической академии.

Сергеев под именем «Сергей Федотов» прилетел в Лондон утром 2 марта 2018 года и должен был покинуть Великобританию 4 марта, но не сделал этого. Bellingcat отмечают, что не могут установить, какую именно роль играл Сергеев в отравлении Скрипалей. Расследователи также не знаю, был ли он в Солсбери во время своего пребывания в Англии.

В расследовательской группе утверждают, что Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 году, службу в армии проходил в Новороссийске. По данным журналистов, после 2000 года его перевели в Москву, где он стал учиться в Военно-дипломатической академии.


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