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Лукашенко неформально пообщался с президентами РФ, Ирана и Турции

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  • 14.02.2019, 21:47
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Встреча за чашкой чая прошла в Сочи.

Александр Лукашенко в четверг вечером присоединился к встрече в Сочи лидеров России, Ирана и Турции, сообщает ТАСС.

Встреча Александра Лукашенко, Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана проходит в формате чаепития на территории санатория «Русь», уточняет пресс-служба правителя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что участие Лукашенко во встрече лидеров не имеет отношения к проблематике сирийского урегулирования. «Это не связано с астанинским форматом, просто воспользовались тем, что все вместе находятся в одном городе», — пояснил Песков.

Он также уточнил, что это президент РФ предусмотрел «такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами также пообщаться, используя возможность своего пребывания здесь в Сочи одновременно с ними».

Принять участие во встрече, напомним, Путин предложил Лукашенко накануне.


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