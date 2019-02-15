В Литве 97% работодателей повысят зарплаты 1 15.02.2019, 16:01

В связи с нехваткой работников, в Литве намерены повысить зарплаты и позвать людей из-за границы.

Оказалось, что 97% литовских компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам. Из них большая часть – 41% – на 10 процентов, сообщает delfi.lt.

Согласно опросу, 77% бизнесменов считают, что в Литве слишком маленькие зарплаты, а 64% – что вдобавок к этому не хватает квалифицированных кадров. Также 86% из них отметили, что найти сотрудников стало сложнее.

По данным опроса, повышать зарплаты собираются не только в Литве, но и в Латвии и Эстонии. По словам директоров литовских компаний, недостаток квалифицированных кадров тормозит рост бизнеса и из-за этого они упускают новые возможности.

Чтобы привлечь и удержать специалистов 53% опрошенных руководителей планируют автоматизировать рабочие процессы, а 55% – привлекать работников из-за границы. Кроме того, в их планы сходит: работать с образовательными учреждениями, инвестировать в дополнительное образование и переквалификацию, больше следить за здоровьем работников, разрешать им работать из дома и помочь найти баланс между работой и отдыхом.