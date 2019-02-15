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Стали известны подробности взрыва возле многоэтажного дома в Слуцке

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  • 15.02.2019, 16:51
  • 3,186
ФОТО: АЛЕКСАНДРА КРАСУЦКОГО

От взрыва вылетели стекла в квартирах вплоть до четвертого этажа.

В Слуцке жильцы дома рассказали «Кур'еру» о взрыве, который произошёл у них под окнами.

От взрыва вылетели стёкла в квартирах вплоть до четвёртого этажа. Больше всего пострадала квартира в первом подъезде, к которой баллон был ближе всего. Наибольший стресс пережили жильцы четвёртой квартиры, расположенной на первом этаже. Здесь больше всего повреждений.

Соседи рассказали, что в четвёртой квартире живёт семья из трёх человек. Женщина и её 80-летняя мать во время происшествия были дома. От ударной волны пожилая женщина упала на пол.

Как рассказали сотрудники скорой помощи, после этого у женщины резко поднялось давление. Они оказали пострадавшей необходимую помощь, от госпитализации она отказалась.

В квартире женщины перекосило оконные рамы.

Что говорят очевидцы

Людмила Ивановна, живёт на четвёртом этаже в третьем подъезде: «Стояла на кухне и увидела, как сверкнул огонь, хлопок, взрыв. Думала, что взорвалась машина возле дома, выглянула в окно, увидела, что из подвального помещения взорвался газ. И люди начали бегать, кричать. Я вызывала пожарную».

«Я почувствовала, что был как взрыв какой-то бомбы, — рассказала ещё одна жительница. — На третьем этаже у меня под окнами был виден огонь и звон стекла. Сразу не поняла, думала петарды. В окно выглянула и увидела. Я позвонила в „пожарку“, они мне сказали: „Взорвался газовый баллон, мы знаем“. Очень быстро приехали, моментально. Я слышала, как с первого этажа женщина кричала, что её маме плохо, у неё мама старая, 82 года. „Скорая“, видать, спасает, очень долго стоят».


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