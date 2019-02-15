Йенс Столтенберг: НАТО должно готовиться к Европе с российскими ракетами 2 15.02.2019, 20:52

Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Североатлантический альянс должен быть готов к действиям в новой реальности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генсек подчеркнул, что НАТО оставляет для России "окно" в 6 месяцев для восстановления действия Договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности, способных нести ядерный заряд.

Вместе с тем он подчеркнул, что Альянс уже сейчас, не дожидаясь завершения этого периода, должен готовиться к прекращению действия настоящего договора.

"Хотя мы и хотим избежать гонки вооружений, мы не можем позволить себе быть наивными ... Мы должны готовиться к миру без ядерного соглашения и с большим количеством российских ракет в Европе", - подчеркнул он.

Генсек отметил, что Россия 12 лет назад, во время известной речи Путина в Мюнхене, первой высказала сомнение в необходимости сохранения ядерного соглашения. "Именно здесь Путин впервые выразил желание оставить ДРСМД. Этот договор выполняла только одна сторона, и это не добавляло нам безопасности", - пояснил он.

Генсек отметил также рост военной мощи Китая: "рост (военной мощи) Китая - это также вызов".

Напомним, лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Сharter97.org заявил, что Россия может разместить в Беларуси ядерное оружие.