Шведский вратарь Юнас Энрот может вернуться в минское «Динамо»
- 18.02.2019, 22:52
Экс-вратарь «зубров» может вернуться в Беларусь к началу следующего сезона КХЛ.
Экс-вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот рассказал "Прессболу", что в будущем может вернуться в столичную команду.
- Уезжать из Минска было грустно?
- Конечно, есть и такое ощущение. Я провел в Беларуси два хороших сезона, обзавелся новыми друзьями. Мне нравилось жить в вашей столице, было комфортно, но, полагаю, покинул ее не навсегда и скоро вернусь.
- К началу следующего сезона?
- Вполне вероятно. С "Эребру" у меня ничего серьезного — контракт всего на два месяца. Буду выступать в Швеции до конца чемпионата, а дальше могу вновь оказаться в "Динамо".