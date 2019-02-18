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Шведский вратарь Юнас Энрот может вернуться в минское «Динамо»

  • 18.02.2019, 22:52
Юнас Энрот
Фото: tut.by

Экс-вратарь «зубров» может вернуться в Беларусь к началу следующего сезона КХЛ.

Экс-вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот рассказал "Прессболу", что в будущем может вернуться в столичную команду.

- Уезжать из Минска было грустно?

- Конечно, есть и такое ощущение. Я провел в Беларуси два хороших сезона, обзавелся новыми друзьями. Мне нравилось жить в вашей столице, было комфортно, но, полагаю, покинул ее не навсегда и скоро вернусь.

- К началу следующего сезона?

- Вполне вероятно. С "Эребру" у меня ничего серьезного — контракт всего на два месяца. Буду выступать в Швеции до конца чемпионата, а дальше могу вновь оказаться в "Динамо".


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