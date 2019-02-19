«Сосед ставит свое авто на спецпарковку и вызывает на остальных ГАИ» 3 19.02.2019, 9:51

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Перед жителями двора возникла дилемма.

Общеизвестно, что люди с ограниченными возможностями, управляющие автомобилем, имеют право свободно парковаться на максимально близких к входам в здания и специально выделенных парковочных местах. Это же распространяется и на людей, их сопровождающих или перевозящих, пишет abw.by.

Не секрет также, что немалое число автомобилистов, сознательно игнорируя все принципы морали и требования ПДД и не имея на то оснований, оставляет свои автомобили на местах для инвалидов.

Спекуляции возможны и при использовании наклейки на автомобиле. Имея ее, в случае конфликтной ситуации водитель показывает на стекло автомобиля: мол, видишь наклейку, чего ты хочешь? Наклейка наклейкой, но тут не все так просто.

Читатель ABW.BY: "У нас возникла такая ситуация: во дворе нашего дома выделено два парковочных места для инвалидов-колясочников. На одно из этих мест ставит свое транспортное средство водитель, не являющийся инвалидом. У него совершеннолетняя дочь с ДЦП, инвалид I группы. Дочь сосед в автомобиле не возит, а использует его в своих личных целях. Более того, у девочки нет никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом. Имеет ли право данный автовладелец парковаться на местах для инвалидов? Кто может ставить на данные места авто? Ведь всякий раз, когда на этих местах стоят другие машины, он вызывает ГАИ".

Речь идет об этом месте:

Дорожный знак свидетельствует о том, что данные парковочные места выделены специально для инвалидов. В соответствии с главой 1 параграфа 7 Приложения 2 к ПДД стоянка на таких местах разрешена транспортным средствам с опознавательным знаком "Инвалид".

Парковать автомобиль в месте, обозначенном знаком 7.17, имеют право все инвалиды I и II групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. При этом инвалиды III группы или лица, которые их перевозят, вправе парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата.

Возникает интересная ситуация.

Получается, что если перевозишь инвалида на автомобиле, то при наличии соответствующей наклейки свободно можно парковаться под знаком 7.17. А если использовать автомобиль с наклейкой в личных целях? Тогда инспектор ГАИ может квалифицировать такие действия как нарушение ст.18.22 КоАП "Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения".

Наш читатель посетил руководство местного отдела ГАИ, и там подтвердили, что парковка под знаком 7.17 разрешается для водителей, имеющих инвалидность определенной категории, а также при перевозке водителем пассажира-инвалида, при использовании авто в личных целях - нет. Занимать такое парковочное место обычным водителям не стоит, это нарушение ПДД. Иными словами, если водитель авто с наклейкой "инвалид" паркуется на месте для инвалида, но самого инвалида с ним автомобиле нет, то это нарушение ПДД.

Привлечь такого водителя к ответственности можно, зафиксировав факт его парковки без инвалида на специально выделенных местах. Например, припарковать напротив автомобиль с включенным регистратором, а затем вызвать ГАИ и предъявить доказательства неправомерной парковки.

Со стороны описываемая ситуация выглядит не очень здраво: один нарушитель настаивает на привлечении к ответственности других нарушителей, а те ищут способы наказать первого. И в этой истории нет ни одного инвалида.