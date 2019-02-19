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Рефат Чубаров: Ждем изменений в Конституцию Украины по Крыму

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  • 19.02.2019, 17:03
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РЕФАТ ЧУБАРОВ
ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Глава Меджлиса крымскотатарского заявил, что рабочая группа уже готовит изменения в главный закон Украины.

От президента Петра Порошенко ждут проекта изменений в Конституцию по Крыму. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступая в парламенте, передает корреспондент liga.net.

Чубаров сообщил, что рабочая группа уже разработала проект изменений в Конституцию по поводу статуса Крымскотатарской национальной автономии для Крыма. И он рассчитывает, что уже на следующей пленарной неделе президент внесет проект в парламент.

Чубаров подчеркнул, что такие изменения дадут Украине и ее международным партнерам новые инструменты и механизмы для восстановления украинского суверенитета над Крымом. Он уверен, что, как не может быть безопасной и суверенной Европы без Украины, так не может быть безопасной и суверенной Украины без Крыма.

Напомним, сегодня в Раде проходит спецзаседание в связи с пятой годовщиной агрессии РФ против Украины.


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