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В послании Федеральному собранию Путин угрожал Вашингтону «новым оружием»

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  • 20.02.2019, 14:18
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Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg

Российский диктатор заявил о нанесении ракетного удара по «центру принятия решений».

Президент России Владимир Путин заявил 20 февраля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ, что Россия даст "ассиметричный ответ" в случае размещения ракет США в Европе, сообщает gordonua.com.

"Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Но если они будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьезные угрозы", – заявил Путин.

По его словам, у некоторых из этих ракет США "подлетное время до Москвы может составить до 10–12 минут".

"В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть и зеркальные, и ассиметричные действия… Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас ни в чем потом не упрекал, чтобы всем было заранее ясно… Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов", – заявил Путин.

По его словам, эти российские вооружения по подлетному времени к центрам управления в США будут сопоставимы с теми, которые могут угрожать Москве.

"Реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными", – добавил Путин.

После появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729 США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году между СССР и США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, их испытание и развертывание. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию в течение 60 дней вернуться к исполнению обязательств в рамках договора.

В Кремле заявляли, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к нарушению стратегического баланса в мире.

1 февраля 2019 года Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. Решение вступит в силу через шесть месяцев, если за это время РФ не уничтожит крылатые ракеты 9М729 и не вернется к выполнению условий соглашения.

2 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал президенту России Владимиру Путину, что США нарушают ДРСМД с 1999 года. После этого Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД выходит Россия.


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