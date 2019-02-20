ЕС призывал к освобождению украинских политзаключенных и военнопленных 20.02.2019, 23:27

ЕС призывает к освобождению приблизительно 70 заключенных, которые удерживаются в Крыму и в РФ.

Европейский Союз призвал к освобождению украинских политзаключенных, военнопленных, заложников, заявил постоянный представитель Европейского Союза при ООН Жоао Вале де Альмейда.

"ЕС выражает свою озабоченность милитаризацией Крымского полуострова, Черного и Азовского морей… Нет оправданий использованию военной силы со стороны России. Агрессивные действия РФ влияют на ситуацию в области безопасности во всем регионе Черного моря. ЕС призывает к скорейшему и безусловному освобождению всех задержанных военнослужащих Украины и возвращению всех захваченных судов", - сказал он в ходе дебатов на Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке, передает “Интерфакс-Украина".

Представитель ЕС заявил, что в Брюсселе ожидают от России обеспечения свободного судоходства в Азовском море.

Кроме того, постпред также призвал стороны конфликта на Донбассе к выполнению Минских соглашений.

Он напомнил о приверженности ЕС украинской территориальной целостности, суверенитету и независимости.

"ЕС призывает к освобождению приблизительно 70 заключенных, которые удерживаются на Крымском полуострове и в России", - добавил дипломат.