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NYT: Тайвань создает «адский ландшафт» из дронов

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  • 10.08.2026, 3:44
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NYT: Тайвань создает «адский ландшафт» из дронов

Остров опирается на опыт Украины.

Тайвань ускоряет разработку дронов и морских беспилотников, опираясь на опыт Украины в войне против России. Цель — создать оборонную систему, которая сделает потенциальное китайское вторжение слишком рискованным для Пекина. Об этом сообщает The New York Times.

Американские военные называют эту концепцию «адским ландшафтом». Она предполагает использование волн беспилотников, ракет и артиллерии для обнаружения и поражения сил противника еще на этапе их приближения к острову.

Тайваньские военные уже отрабатывают применение дронов в ходе учений. По словам представителей Министерства обороны страны, за последние два года Тайвань значительно ускорил работу над беспилотниками и системами противодействия им.

Остров стремится перенять украинский опыт применения относительно недорогих дронов против значительно более сильного противника. Отдельно в Тайване изучают возможность использования дальнобойных беспилотников для ударов по кораблям, которые будут выходить из китайских портов в случае начала десантной операции.

Правительство Тайваня планирует довести производство беспилотников до 100 000 единиц в месяц к 2030 году, а военные намерены закупить более 210 000 воздушных и морских дронов.

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