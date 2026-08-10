В Крыму арестовали высокопоставленного коллаборанта 10.08.2026, 5:30

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Его подозревают в вымогательстве.

Так называемые правоохранительные органы аннексированного Крыма задержали главу регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин» в Севастополе Олега Козюру, сообщает севастопольский новостной портал ForPost. Источник издания в силовых структурах рассказал, что его подозревают в вымогательстве и, по некоторым данным, разбойном нападении. Козюра находится в СИЗО Симферополя.

Второй источник рассказал ForPost, что на вымогательство со стороны группы людей, в которую входил Козюра, пожаловались бизнесмены из Феодосии. Предположительно, у одного из вымогателей было при себе огнестрельное оружие.

Олег Козюра — бывший глава УМВД Украины по Севастополю, он занимал эту должность с 2010 года. Затем возглавлял Управление Государственной миграционной службы Украины в Севастополе. Онлайн-газета «Меридиан Севастополь» в 2010 году называла Козюру «кумом» тогдашнего министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева.

После аннексии Крыма и Севастополя в 2014 года Козюра стал сотрудничать с российскими властями. В частности, руководил Управлением ФМС России по Севастополю, занимал должность руководителя аппарата Заксобрания города. Козюра внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Украины и других стран.

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