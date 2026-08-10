Трамп заявил о переговорах с Ираном «вполсилы»6
- 10.08.2026, 5:00
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Вашингтон пока не намерен возобновлять масштабные удары по Ирану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном «вполсилы» и пока намерен наблюдать за развитием ситуации, оказывая на Тегеран экономическое давление. Об этом он сказал в интервью Axios.
«Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном с его огромной инфляцией и за тем, что у них нет денег», — сказал Трамп.
По его словам, Иран находится «в очень плохом положении» с экономической точки зрения и испытывает нехватку средств, в том числе для выплат военным. Трамп заявил, что экономический кризис в стране усугубила военно-морская блокада со стороны США. При этом американский президент отметил снижение стоимости нефти до чуть более $75 за баррель. По его словам, благодаря этому американские потребители меньше ощущают последствия конфликта с Ираном. «Все уладится. Все всегда улаживается. Это как игра в шахматы», — сказал Трамп.
Как отмечает Axios, еще неделю назад американский лидер был близок к тому, чтобы распорядиться о возобновлении масштабных боевых действий против Ирана, однако в итоге решил пока не идти на эскалацию. В разговоре с изданием Трамп не стал выдвигать новых военных угроз в адрес Тегерана.