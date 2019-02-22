Сергей Петрухин: Дело против меня шито белыми нитками 22.02.2019, 10:51

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Сергей Петрухин

Брестский блогер вместе со своим адвокатом знакомятся с материалами уголовного дела против него.

Брестский блогер Сергей Петрухин вместе со своим адвокатом приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела, возбужденного против него за «клевету и оскорбление».

По информации "Брестской Весны", блогера обвиняют по ч. 2 ст.188 и ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса - «клевета и оскорбление, нанесенные в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации».

Дело состоит из 4-х томов. Следователь Андраник Хачатрян запретил делать фотокопии материалов, поэтому адвокат и блогер переписывают материалы дела от руки.

Изъятое у блогера в прошлом году в мае имущество - ноутбук, планшет и телефон, А. Хачатрян описал для обеспечения погашения возможных исков.

"Фотографировать не дают, потому что дело шито белыми нитками. Если эти документы начнут гулять в сетях, Следственный комитет засмеют налогоплательщики. Но это случится в любом случае, потому что правда в любом случае вылезет наружу. Скоро выйдет видео, в котором я покажу, как следователь шьет мне дело. Я спросил во время пребывания в СК у Андраника Сааковича, сколько он дел сшил? Сколько людей посадил на приказу руководства? Он ответил, что все делает согласно законодательства. Ну, конечно... », - так иронично комментирует действия следователей Сергей Петрухин.

О возбуждении уголовного дела против блогера стало известно 23 июля 2018 года.

Блогер Сергей Петрухин в последнее время снимает много видео на тему протестов против аккумуляторного завода в Бресте. 12 мая у него дома был проведен обыск, в ходе которого изъяли компьютер, планшет, фотоаппарат и телефон. Эти вещи ему не вернули до сих пор. Кроме того, Петрухин неоднократно задерживался милицией, получал штрафы и отбывал административный арест.

Cергей Петрухин стал лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2018 год в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».