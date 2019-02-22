Официально: Задержано руководство «Белтаможсервиса» 14 22.02.2019, 11:04

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Задержание руководства подтвердил генеральный прокурор.

Задержаны несколько должностных лиц РУП "Белтаможсервис", идет проверка. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БелТА.

Генпрокурор подтвердил факт задержания. "Да, были проблемы. Мы задержали несколько лиц. Надо разобраться", - сказал он, отметив, что речь идет о должностных лицах. "Есть такая тема с "Белтаможсервисом". Нужно время, чтобы детально во всем, во всей ситуации разобраться", - добавил Александр Конюк.

Генеральный прокурор не стал раскрывать подробностей, пояснив, что предпочитает не давать комментариев по находящимся в производстве делам. "Бывают всякие ситуации, а это люди. Мы перед ними ответственны даже за ту информацию, которую даем", - отметил он.

Напомним, слухи о задержании руководства "Белтаможсервисa" появились еще 19 февраля.

Как сообщал сайт Сharter97.org, 21 февраля Россия заявила, что раскрыла крупнейшую схему поставки санкционки через Беларусь. В деле фигурирует "Белтаможсервис".