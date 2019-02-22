Благодаря независимым СМИ рабочим в Городке выдали часть зарплаты 3 22.02.2019, 13:05

Фото: charter97.org

За ноябрь они получили деньги только в феврале.

Рабочим крупного строительного предприятия ПМК-51 в Городке Витебской области 20 февраля заплатили зарплату за ноябрь. До конца февраля с сотрудниками организации обещают рассчитаться за декабрь прошлого года, передает «Еврорадио».

Сдвиги в выплате зарплаты начались после того, как рабочие пожаловались на ситуацию журналистам. 21 февраля с рабочими ПМК встретился заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Дубов.

"Встреча с рабочими прошла нормально, — рассказывают в администрации ПМК-51. — Главный вопрос был по зарплате. Зарплату за ноябрь уже выплатили. За декабрь обещают отдать до конца февраля. Но дело здесь не в приезде заместителя [ген]прокурора. Так сложились обстоятельства, что появились деньги. Люди немного оправились. Без денег, конечно, сложно".

Сколько рабочим заплатили за ноябрь, на предприятии не сказали.

Как сообщал сайт Charter97.org, рабочие ПМК сидели без денег с конца прошлого года. ПМК-51 — одно из крупнейших предприятий района. За последний год из организации уволилось более 200 человек.