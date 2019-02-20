Зарплаты в Городке: у начальства полетели шапки? 20.02.2019, 14:06

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Власти перекладывают долги с одного убыточного предприятия на другое.

«В связи с последними событиями в Городке уже полетели шапки. Вчера директор местного ЖКХ написал заявление на увольнение, а так же еще несколько работников предприятия. Это связано с объединением ЖКХ с местным ПМК-51, о котором в последние дни писали СМИ. Все долги строительной организации-банкрота легли на ЖКХ. Вот директор и не выдержал. Так что, скоро будет тоже самое, что и с ПМК», - сообщил сайту Charter97.org источник.

Сайт Charter97.org решил прояснить ситуацию и позвонил в бухгалтерию городокского ЖКХ, где подтвердили информацию про объединение коммунального предприятия с убыточным ПМК, но, к сожалению, отказались подтвердить информацию про увольнение директора и еще нескольких сотрудников.

Известно, что завтра с рабочими ПМК-51, которым с ноября не платят зарплату, встретится заместитель Генерального прокурора Беларуси Дубов Александр.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, на днях в СМИ обратились рабочие ПМК-51 в Городке - одного из крупных строительных предприятий региона.

Оказалось, что они не получают зарплату с ноября 2018 года. Строители вот уже несколько месяцев выходят на работу, но их семьи денег не видят.