15 мая 2026, пятница, 1:01
Инженеры NASA впервые разогнали ротор марсианского вертолета до скорости звука

  15.05.2026, 2:36
Никто не верил в 1,08 Маха.

Инженеры NASA в Лаборатории реактивного движения (JPL) устроили настоящий «сверхзвуковой экзамен» для марсианских вертолетов — и они его прошли.

Новые роторы, разработанные для следующего поколения марсианских аппаратов, успешно преодолели скорость звука, оставшись целыми. Это открывает путь к полетам на Марсе с грузами, о которых раньше можно было только мечтать, пишет New Atlas.

Полет на Марсе — это тот еще квест. Атмосфера там разрежена настолько, что напоминает почти вакуум: ее плотность составляет лишь 1% от земной. Чтобы подняться вверх, есть два пути: либо крутить лопасти быстрее, либо делать их длиннее. В обоих случаях вы неизбежно упираетесь в «звуковой барьер». На Марсе он ближе, чем у нас — примерно 869 км/ч из-за другого состава воздуха и его низкой температуры.

Почему это важно: исторический вертолет Ingenuity, который первым полетел на Красной планете, держали в «безопасной зоне» — его лопасти никогда не разгонялись выше 0,7 скорости звука (Mach 0,7). Как пошутил руководитель тестов Яаакко Каррас, если бы здесь был легендарный пилот Чак Йегер, он бы предупредил: возле Маха 1 все начинает становиться «странным». И действительно, сверхзвуковые ударные волны могут разорвать ротор на куски.

Чтобы испытать новые лопасти, инженеры использовали легендарный 25-футовый космический симулятор в Пасадене. Из камеры выкачали воздух, закачали туда углекислый газ, имитируя марсианскую «атмосферу», и начали раскручивать ротор. На случай катастрофы стены оббили сталью — чтобы разлетевшиеся лопасти не повредили камеру. Но металл не пригодился. После 137 попыток роторы не просто выдержали, а достигли скорости 1,08 Маха, обеспечив при этом на 30% больше подъемной силы.

Это успех проекта SkyFall, который должен стать следующим скачком в марсианской авиации. В отличие от Ingenuity, который был лишь демонстратором технологий, новые вертолеты должны нести реальное научное оборудование, датчики и мощные батареи для длительных полетов. В NASA уже планируют запуск трех таких «марсианских разведчиков» на декабрь 2028 года.

Как отметила аэродинамик NASA Шанна Витроу-Мазер, команда ожидала достичь хотя бы 1,05 Маха, но результат в 1,08 открывает еще больше возможностей. Похоже, будущие «вертолеты» на Марсе смогут летать гораздо быстрее и дальше, чем мы могли представить еще вчера.

