15 мая 2026, пятница, 1:01
  • 15.05.2026, 4:02
Трамп: Китай закажет у США 200 самолетов Boeing
Дональд Трамп

Об этом президент США заявил по итогам переговоров с Си Цзиньпином в Пекине.

Китай в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин согласился разместить заказ на 200 самолетов Boeing. «Boeing хотел 150, они получили 200», - сообщил Трамп в интервью телеканалу Fox News, фрагменты которого были опубликованы в четверг, 14 мая. «Это очень много рабочих мест», - добавил глава Белого дома.

До этого американские СМИ сообщали о возможном заказе Китаем около 500 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 MAX, а также 100 более крупных моделей, в частности 787 Dreamliner и 777. Акции Boeing после выхода фрагментов интервью Трампа упали.

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг был включен в состав американской делегации на переговорах в Пекине. Сама компания пока не комментировала слова Дональда Трампа. Ранее министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность в том, что визит Трампа в КНР завершится крупным заказом у авиапроизводителя.

