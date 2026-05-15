Российский Энгельс уже две недели тонет в нечистотах 15.05.2026, 3:00

Нечистоты затопили улицы, подвалы жилых домов, дворы, территории школ и детских садов.

В городе Энгельс Саратовской области страны-агрессора России уже более двух недель продолжаются последствия аварии на главном канализационном коллекторе. Об этом 14 мая пишет издание «7х7».

Из-за ЧП часть жителей осталась без воды, а улицы и дворы оказались затоплены нечистотами. Местные СМИ называют ситуацию «фекальной» чрезвычайной ситуацией.

Авария произошла в конце апреля на улице Менделеева. По данным властей, произошло разрушение участка трубопровода главного самотечного коллектора. Водоканал объяснил случившееся перепадами напряжения.

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Точное число жителей, затронутых аварией, неизвестно. Власти сообщали о снижении давления воды в более чем 100 многоквартирных домах, тогда как местные СМИ и Telegram-каналы утверждали, что проблемы могли затронуть почти весь город с населением около 200 тыс. человек.

Нечистоты затопили улицы, подвалы жилых домов, дворы, территории школ и детских садов. Жители жалуются на сильный запах и опасаются распространения инфекций. Несмотря на заявления Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным нормам, горожанам рекомендовали использовать только кипяченую или бутилированную воду. В городе также усилили хлорирование воды.

Режим чрезвычайной ситуации ввели только 4 мая – спустя неделю после аварии. Для ликвидации последствий в Энгельс доставили дополнительную насосную станцию, однако ремонту помешали сильные дожди. Власти утверждают, что подача воды уже восстановлена, а подтопления постепенно устраняются.

Местные жители обвиняют чиновников в медленной реакции и направили жалобы в федеральные органы. СМИ отмечают, что проблемы с канализационной системой в Энгельсе наблюдаются уже несколько лет: коллектор неоднократно выходил из строя, а на его износ жители жаловались еще ранее.

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Фото: Максим Леонов/Телеграм

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com