Российский Энгельс уже две недели тонет в нечистотах
- 15.05.2026, 3:00
В городе Энгельс Саратовской области страны-агрессора России уже более двух недель продолжаются последствия аварии на главном канализационном коллекторе. Об этом 14 мая пишет издание «7х7».
Из-за ЧП часть жителей осталась без воды, а улицы и дворы оказались затоплены нечистотами. Местные СМИ называют ситуацию «фекальной» чрезвычайной ситуацией.
Авария произошла в конце апреля на улице Менделеева. По данным властей, произошло разрушение участка трубопровода главного самотечного коллектора. Водоканал объяснил случившееся перепадами напряжения.
Точное число жителей, затронутых аварией, неизвестно. Власти сообщали о снижении давления воды в более чем 100 многоквартирных домах, тогда как местные СМИ и Telegram-каналы утверждали, что проблемы могли затронуть почти весь город с населением около 200 тыс. человек.
Нечистоты затопили улицы, подвалы жилых домов, дворы, территории школ и детских садов. Жители жалуются на сильный запах и опасаются распространения инфекций. Несмотря на заявления Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным нормам, горожанам рекомендовали использовать только кипяченую или бутилированную воду. В городе также усилили хлорирование воды.
Режим чрезвычайной ситуации ввели только 4 мая – спустя неделю после аварии. Для ликвидации последствий в Энгельс доставили дополнительную насосную станцию, однако ремонту помешали сильные дожди. Власти утверждают, что подача воды уже восстановлена, а подтопления постепенно устраняются.
Местные жители обвиняют чиновников в медленной реакции и направили жалобы в федеральные органы. СМИ отмечают, что проблемы с канализационной системой в Энгельсе наблюдаются уже несколько лет: коллектор неоднократно выходил из строя, а на его износ жители жаловались еще ранее.