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Задержана активистка «Европейской Беларуси» Майя Наумова

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  • 28.02.2019, 10:38
ФОто: tut.by

Задержание связано с участием в акции «Свободу политзаключенным!».

Только что в Минске задержана активистка «Европейской Беларуси» Майя Наумова, сообщил в «Фейсбуке» активист Кирилл Василевский.

Ее везут в РУВД Центрального района.

Уже второй день ожидают суда активисты «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, Артем Черняк, Ольга Николайчик, один из лидеров БХД Павел Северинец, анархисты Дмитрий Полиенко и Настя Гусева.

Милиция активно ищет других участников акции «Свободу политзаключенным!», прошедшей 26 февраля в центре Минска.


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