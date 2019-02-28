Задержана активистка «Европейской Беларуси» Майя Наумова 2 28.02.2019, 10:38

ФОто: tut.by

Задержание связано с участием в акции «Свободу политзаключенным!».

Только что в Минске задержана активистка «Европейской Беларуси» Майя Наумова, сообщил в «Фейсбуке» активист Кирилл Василевский.

Ее везут в РУВД Центрального района.

Уже второй день ожидают суда активисты «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, Артем Черняк, Ольга Николайчик, один из лидеров БХД Павел Северинец, анархисты Дмитрий Полиенко и Настя Гусева.

Милиция активно ищет других участников акции «Свободу политзаключенным!», прошедшей 26 февраля в центре Минска.