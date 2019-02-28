Задержана активистка «Европейской Беларуси» Майя Наумова2
- 28.02.2019, 10:38
Задержание связано с участием в акции «Свободу политзаключенным!».
Только что в Минске задержана активистка «Европейской Беларуси» Майя Наумова, сообщил в «Фейсбуке» активист Кирилл Василевский.
Ее везут в РУВД Центрального района.
Уже второй день ожидают суда активисты «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, Артем Черняк, Ольга Николайчик, один из лидеров БХД Павел Северинец, анархисты Дмитрий Полиенко и Настя Гусева.
Милиция активно ищет других участников акции «Свободу политзаключенным!», прошедшей 26 февраля в центре Минска.