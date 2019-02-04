Когда уйдет Мадуро? Максим Миронов

4.02.2019, 12:28

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Николас Мадуро

Архивное фото Reuters

Хуан Гуаидо получает все большую поддержку.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти месяц. О причинах его возникновения можно прочитать здесь. Резонный вопрос: очевидно, что Николас Мадуро все развалил, и идей, как выйти из кризиса, у него нет, так когда же он решит собрать чемодан и уехать в какую-нибудь дальнюю страну, которая согласится его принять.

Несмотря на то, что на этой неделе противоборствующие стороны, скорее, топтались на месте, тем не менее, победу по очкам можно однозначно присудить лидеру оппозиции, самопровозглашенному президенту Венесуэлы, Хуану Гуаидо. Он получает все большую международную поддержку. В четверг Европарламент признал его легитимным главой Венесуэлы. На следующей неделе ожидается волна признаний на уровне отдельных европейских стран. Также в поддержку Гуаидо в эту субботу вышли десятки тысяч людей по всей стране, тогда как Мадуро удалось собрать относительно небольшую группу сторонников на свой митинг, и то только в Каракасе (фото с митингов оппозиции и Мадуро можно посмотреть в этом треде

У Мадуро также начинаются серьезные проблемы с деньгами. США ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA и заморозили принадлежавшие ей активы на сумму 7 млрд долларов. Это серьезный удар для правительства Мадуро, так как PDVSA – основной источник поступления валюты в страну. Особенно неприятно для Мадуро, что к санкциям фактически присоединились компании из дружественных ему стран. , российский «Лукойл» также заморозил контракты с PDVSA на поставку нефтепродуктов чтобы избежать американских санкций. Недостаток финансов, вызванный обрезанием канала притока нефтедолларов, Мадуро попытался решить срочной продажей золота в ОАЭ с помощью российских самолетов. Золото планировалось продать за наличные евро. Наличные евро Мадуро нужны не только, чтобы чиновники могли в последнюю минуту ухватить от национального богатства то, что они еще успеют, но и чтобы покупать лояльность военных. Почему цель этой продажи золота не закупки еды и лекарств, я подробно обсуждал в этом интервью. Вкратце, потому что крупные партии продовольствия или медикаментов не закупаются за чемоданы кэша. Однако и при осуществлении этой операции – обмене золота на кэш, Мадуро постигла неудача. После отправки первой партии в 3 тонны, ОАЭ отказались в дальнейшем покупать венесуэльское золото, опасаясь американских санкций

Но финансовыми неурядицами проблемы Мадуро на этой неделе не ограничились. Несмотря на то, что формально армия его все еще поддерживает, на этой неделе генерал ВВС Франциско Родригес публично признал Гуаидо президентом и сказал, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают Мадуро. Никаких публичных санкций к этому генералу не последовало, хотя еще 21 января Мадуро смог арестовать группу военных, которая попыталась начать мятеж. Публичных опровержений других генералов ВВС, что генерал Родригес изменник и не может говорить за все вооруженные силы, также не последовало. Полиция также уже не совсем лояльна Мадуро. Митинги оппозиции в эту субботу прошли мирно, полиция их не разгоняла. А в провинции Лара полиция расступилась перед манифестантами и митингующие даже начали обниматься с полицейскими .

В Венесуэле уже давно фактически нет никакой власти, и Мадуро не может организовать элементарные бизнес-процессы. К примеру, уже давно в Венесуэле (и заграничных консульствах) фактически невозможно получить заграничный паспорт. Паспорта печатаются на импортной бумаге, которую Венесуэла не может закупать из-за недостатка валюты. Паспорт в разумные сроки можно получить только если заплатить взятку в несколько тысяч долларов – огромные деньги для страны, где подавляющее большинство населения получает 6 долларов в месяц. Но и за взятки получить паспорт непросто. Один знакомый венесуэлец, который сейчас живет в Аргентине, получил предложение о работе в одной из африканских стран, с зарплатой 8,000 евро и полным пакетом.

Однако он был вынужден отказаться, так как не смог сделать себе паспорт. Отсутствие паспортов – еще одна причина, почему основная иммиграционная нагрузка ложится на страны Южной Америки. В Колумбию, Бразилию, Аргентину и другие страны континента венесуэльцев пускают по внутреннему удостоверению личности, а чтобы уехать в какую-либо другую страну, даже в Мексику, нужен паспорт. Причем проблема касается не только получения базовых документов (помимо паспортов венесуэльцы сталкиваются с проблемами апостиллирования документов), в стране фактически нет наличных денег. Денег нет по той же причине, почему нет паспортов – деньги печатаются за рубежом на импортной бумаге, и у Венесуэлы нет валюты, чтобы это оплатить. То есть правительство Венесуэлы уже давно не может обеспечить выдачу гражданам документов, напечатать собственную валюту, организовать поставки продовольствия и медикаментов (к слову, отец жены Хуана Гуаидо умер несколько лет назад в больнице по причине отсутствия необходимых лекарств. То есть говорить о том, что из-за политического кризиса в стране нет реальной власти не совсем корректно. В стране уже давно нет реальной власти, это классический случай failed state.

И тут встает вопрос – сможет ли Гуаидо организовать хотя бы базовые функции государства в текущей ситуации? С одной стороны, у него есть все необходимые для этого ресурсы. Например, США уже предоставили ему контроль над частью венесуэльских счетов, также они пообещали отправку гуманитарной помощи на сумму в 20 млн долларов. Но недостаточно их довезти то границы с Венесуэлой, нужно организовать их доставку до конечных потребителей, и это сейчас серьезный вызов для оппозиции. Гуаидо ведет переговоры с церковью). Католическая церковь – очень мощный институт в Латинской Америке, и если ему удастся с ней договориться в вопросе распределения гуманитарной помощи, это будет важный шаг вперед. Возможно, он также сможет организовать доставку продовольствия и медикаментов через сеть своих сторонников. Если Гауидо сможет решить эту насущную проблему в ближайшую неделю, то режим Мадуро падет в течение 2-3 недель. Ведь те, кто еще поддерживает Мадуро, делают это в основном потому, что власти пока еще обеспечивают граждан хотя бы скудным пайком. Если они смогут получать еду из альтернативных источников, то Мадуро лишится последней поддержки.

Однако даже если у Гуаидо возникнут проблемы с организацией распределения продуктов среди граждан (это очень непростая задача в современных условиях), все равно режим Мадуро, скорее, всего падет в течении двух, максимум 3-4 месяцев. Как я уже писал, (основные причины политических изменений в стране – внутренние). Однако именно международное признание политических изменений, более конкретно, финансовые санкции США против режима Мадуро и государственной нефтяной компании PDVSA сделали этот процесс необратимым. Мадуро лишился основного источника денег.

Судорожные попытки продать по-быстрому золото и получить доступ к наличным также провалились. Очень скоро у него возникнут проблемы – чем платить армии, которая его пока еще формально поддерживает. Да и высшие чиновники и генералы, понимая все эти расклады, каждый начнет устраивать свою собственную судьбу и рядом с Мадуро останутся только те, по которым в случае его падения гарантированно тюрьма плачет. Коррупционная вертикаль в Венесуэле (как и в России) держится на постоянном потоке и распределении денег. Если этот поток остановить, то властная вертикаль быстро развалится. Судя по всему, международному сообществу удалось этот поток денег остановить (а если не остановить, то превратить в тоненький ручеек).

Подводя итог, при благоприятных раскладах, если Гуаидо удастся организовать эффективную доставку гуманитарной помощи до населения, режим Мадуро падет уже в феврале. Если с этим будут проблемы, то процесс отстранения Мадуро затянется еще на несколько месяцев и, скорее всего, завершится до конца весны. В любом случае, похоже, что обратного пути у Венесуэлы уже нет.

Максим Миронов, «Эхо Москвы»