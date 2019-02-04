закрыть
4 февраля 2019, понедельник, 22:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Синоптики назвали самый солнечный город Беларуси

2
  • 4.02.2019, 20:01
  • 3,951
Фото: interfax.by

Также синоптики посчитали, сколько в стране пасмурных дней.

Который день белорусы видят за окном серое небо. В Белгидромете посчитали, что в ноябре в среднем по стране было 20 пасмурных дней, в декабре — 27. Итоги января подвели только по Минску — 23 дня. Но есть и хорошая новость. В феврале, который еще только-только начинается, обычно в среднем по Беларуси всего 13−16 пасмурных дней, пишет tut.by.

В ноябре больше всего пасмурных дней было в Шарковщине и Верхнедвинске — 24 и 25 дней соответственно. В декабре — в Горках и возле Лунинца — 29 дней.

— Пасмурный день не значит день без солнца. Это день, в который облачность соответствует определенным критериям, — рассказывают в Белгидромет. — Облачность измеряется в баллах — от 1 до 10. 10 — небо полностью в облаках. Восемь раз в сутки, то есть каждые три часа, синоптики всего мира оценивают облачность в своем регионе по данной шкале. В итоге пасмурным считается день, когда за все восемь сроков наблюдений количество облачности оказывается не ниже 66 баллов.

В Минске в ноябре было 22 пасмурных дня, в декабре — 27, в январе — 23. Однако, уточняют в Белгидромете, нельзя сказать, что остальные дни в городе были ясными. У специалистов есть термин «полуясные». Солнце могло появиться на 3−4 часа.

Вообще, чаще всего серое небо в стране можно увидеть над Березинским заповедником. В среднем в году там 186 пасмурных дней. А вот самый солнечный город — Брагин. Здесь 35 ясных дней в году.

— 35 из 365? — уточняем мы. — Как-то мало.

— Нет, это много, — рассказывают в Белгидромете. — Ясным считается день, когда за все восемь сроков наблюдений сумма облачности не превышает 14 баллов. При этом ни за один срок не отмечается облачность выше 5 баллов. Это значит, небо не закрыто более чем на 50 процентов.


популярное за неделю

Мнение

Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич