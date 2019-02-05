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«День ото дня ситуация с его сознанием и делами в стране ухудшается»

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  • 5.02.2019, 8:33
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Татьяна Северинец
Фото: «Витебский курьер»

Лукашенко окончательно утратил связь с реальностью.

На совещании по вопросам образования 1 февраля Лукашенко раскритиковал программы по математике и биологии.

По мнению диктатора, Беларуси не нужно столько математиков, а математические знания должны быть редкостью, а не всеобщим достоянием.

«Еще раз повторяю: математик — это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном в вузе (а не в школе – ред.)», - заявил правитель.

Также Лукашенко потребовал от чиновников Минобразования, чтобы в школах менее основательно изучалась биология.

Вместо этого правитель заявил о необходимости увеличить количество уроков труда и физкультуры.

Почему в эпоху цифровой экономики и информатизации важнейших процессов в обществе математика вдруг оказалась в немилости у диктатора?

На вопросы Charter97.org отвечает учитель с многолетним стажем, координатор оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» из Витебска Татьяна Северинец:

- Я слышала это выступление Лукашенко. Могу сказать, что мы наблюдали очередной всплеск бессистемных и бессвязных эмоций, не имеющих ничего общего с анализом школьной программы.

Лукашенко крайне непрофессионален в любой из сфер, которыми он пытается заниматься. Думаю, в данном случае он руководствовался тем, что услышал о школьной программе от своего сына Коли. И разного рода субъективные впечатления выдал за «анализ проблемы».

Мы уже проходили это, когда диктатор заявил, что школьникам приходится слишком рано вставать. И, как и в том случае, министр образования Игорь Карпенко послушно берет под козырек. Поэтому, хоть и было обещано, что у нас никаких «реформ» образования проводится не будет, нашу школу ждут очень «веселые» времена.

Знаете, наши ученые и методисты и так не успевают разработать адекватную своему времени школьную программу. Потому что от Лукашенко постоянно исходят противоречивые сигналы. В итоге мы имеем полный дидактический и методический хаос.

Диктатор забывает простую истину: пироги должен выпекать пекарь, сапоги тачать сапожник, а пролетарий «заниматься не управлением страной, а своим прямым делом, чисткой конюшен» (цитата по «Собачьему сердцу» М. А. Булгакова – ред.).

У нас же происходит все с точностью до наоборот. Человек, который вообразил себе, что он и швец, и жнец, и на дуде игрец, но не имеющий даже «зеленых» представлений о системе образования и работе учителя, начинает публично рассуждать на эти темы.

Когда я, учитель с 36-летним стажем, повидавшая всякие пертурбации на своем веку, услышала слова Лукашенко о математике и биологии, я поняла: проблема прогрессирует и день ото дня ситуация с его сознанием и делами в стране ухудшается.

- А как в реальности обстоят дела в системе образования?

- Примерно так же плачевно, как и на совещании по его вопросам 1 февраля. Учебники никакие, многие написаны с грубыми фактическими и грамматическими ошибками. Скорее всего, они одобрялись без должной вычитки.

В программе царит эклектика. По моему мнению, как раз математика и языки должны быть основой преподавания в школе. А остальные предметы должны усваиваться в соответствии со способностями и склонностями каждого конкретного ученика.

Но вместо этого Лукашенко предпочитает нестись, сломя голову, по «совковому» бездорожью. Нашу систему образования бросает на ухабах из стороны в сторону, в зависимости от того, с каким настроением диктатор пришел на совещание. Школа превращается в какую-то попсовую забаву для одного человека. Скоро получится, что ученикам придется читать книжки в коротких перерывах между занятиями разными видами спорта.

О мотивации и зарплатах учителей я даже не хочу говорить: уборщица в исполкоме получает больше.

- Как Лукашенко с такими подходами к образованию и нелюбви к математике собирается строить ИТ-экономику, о чем он неоднократно заявлял?

- А он и не знает, что такое ИТ-экономика. Он просто вызубрил пару модных терминов и щеголяет ими, чтобы показать свою «современность».

Но ничего современного в нем нет: Лукашенко уже весь покрылся нафталином и утратил связь с реальностью. Его рассуждения о математике – самый свежий тому пример.

И этот безнадежно устаревший человек еще и собирается участвовать в «выборах» на следующий срок. Думаю, надо быть сумасшедшим, чтобы воспринимать всерьез его самого, его слова, его «прожекты».

Никакой «ИТ-страны» Лукашенко не строит – он пытается строить большой колхоз. Вместо того, чтобы сесть назад за школьную скамью и изучить опыт стран, где успешно развивается экономика, диктатор идет своим тупиковым путем.

Все, к чему прикасается этот человек, превращается в уродливую карикатуру. Как говорится: «Все, что делает дурак, все он делает не так». Тот же результат будет и у проекта под названием «ИТ-экономика».

- А нужно ли увеличивать количество уроков труда и физкультуры, как этого потребовал Лукашенко?

- Знаете, в наше время было 2 часа труда в неделю – спаренный урок, который ставился на один из дней. И этого было достаточно.

Благодаря этому я сейчас умею починить розетку, сделать какую-то нужную в хозяйстве вещь из дерева, выпиливать лобзиком, работать пилой, раскроить, пошить одежду, сварить тот же самый знаменитый борщ.

И для этого хватало двух часов в неделю. Поэтому, когда сейчас в средней школе оставили один час трудов, а взамен в старших вводят шесть часов в неделю – это абсурдный путь, который себя не оправдывает. Школьников просто на целый день отрывают от нормального процесса обучения. Это все – пустое. Пустая трата денег и времени – и для школьников, и для учителей.

- Австрийский писатель Август Кубичек, вспоминая биографию Гитлера, отмечает, что будущий диктатор и военный преступник был не в ладах с математикой и естественными науками. Как думаете, это просто совпадение?

- Я думаю, что у диктаторов есть общие проблемы с сознанием и психикой. А математика и биология – это уже вторично.

Хотя, как говорила моя мама, обладавшая уникальными математическими способностями, математика – это царица наук. Благодаря ей я, хоть и являюсь чистым гуманитарием, люблю и понимаю логику и математику.

Для ясности сознания человек должен уважать математику и интересоваться ей. Математика приводит в порядок мозги. Но если серого вещества нет – что можно привести в порядок?

- Как опытный учитель – как бы вы оценили деятельность Лукашенко?

- Жирный, абсолютный «неуд» без права пересдачи. За все это время он окончательно доказал свою профнепригодность. Его риторика отталкивает уже даже тех, кто раньше считал его «естественным» и «народным».

Столько обещаний электорату оказалось ложью, что очередная тирада – будь то на тему образования, политики или экономики – раздражает уже и тех, кто когда-то за него голосовал.


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