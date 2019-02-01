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Пришить пуговицу для Лукашенко

  • Вероника Белова, «Салідарнасць»
  • 1.02.2019, 18:12

Страшно становится за страну, в которой на уровне правительства всерьез начинают обсуждать пуговицы.

Во время совещания, посвященного образованию, Лукашенко поставил задачу расширять трудовую подготовку в школах и возмутился нынешней молодежью.

— Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! — сам ответил на свой вопрос глава государства и уточнил: — Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими. Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?

Что случилось с лампочками и пуговицами в резиденции Лукашенко, остается только догадываться (как известно, у нас все школьные нововведения начинаются с происшествий за высоким забором — будь то школьные программы или время начала уроков).

Впрочем, к теме лампочек и пуговиц глава государства прибегает не первый раз.

— Нынешний молодой человек, подросток не понимает, что такое электрическая розетка. Девочки не могут пришить пуговицу. А ведь в наше время этому учили, почему вы сейчас не учите этому детей? — сокрушался Лукашенко еще в 2017 году.

Честно говоря, сложно понять такое рвение правителя в вопросе трудового обучения. Неужели жарить яичницу и вкручивать лампочки — это основное, чему должны научиться дети в школах? Вряд ли будущего программиста не возьмут на работу, если он не выстругает табуретку, или бухгалтера уволят за отсутствие навыков кройки и шитья. В конце концов, сегодня для этого хватает и узких специалистов, если вдруг не научит сама жизнь.

Но еще более страшно становится за страну, в которой на уровне правителя всерьез начинают обсуждать пуговицы, заставляя школы расширять трудовую подготовку. Заметьте, не углубленно изучать информатику, чтобы со всем светом двигаться в сторону цифровых технологий, не штудировать иностранный язык, чтобы иметь более широкие возможности в мире, и даже не добавить уроков родной истории и литературы, чтобы сделать из детей достойных и образованных граждан своей страны. А труда — того самого, который в Беларуси стал обязанностью, закрепленной декретом.

И пока дети других стран получают современные знания, наши будут учиться пришивать пуговицы. Наверное, для этой страны подобные навыки являются более ценными.

Вероника Белова, «Салідарнасць»


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