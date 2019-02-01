Лукашенко: Нам меньше всего нужно в стране математиков 14 1.02.2019, 14:29

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Фото: ТАСС

Также диктатор раскритиковал биологию.

Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам образования, что ему приходится каждый день сталкиваться со школьными программами, поэтому он видит все недочеты, пишет tut.by.

— Похоже, математиков одних только готовим. Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего нужно в стране математиков. Понятия в математике (у школьников) должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего, — констатировал он.

Кроме того, убежден Александр Лукашенко, великих математиков много быть в принципе не может. Это, по его мнению, редкость.

— А мы под эту редкость начинаем косить. В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы, — заметил он. — Я не хочу, чтобы математики обиделись на мои рассуждения, я ничего плохого о них не сказал. Но еще раз повторяю: математик — это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?

По мнению, Лукашенко, есть и другие предметы, программы по которым выстроены неправильно. В качестве примера он назвал биологию.

— Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну, ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать? — спросил диктатор. — Если ты будущий биолог, если биологию взял за основу, да, это надо. Но сколько таких у нас? Вот в чем проблема.