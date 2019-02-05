WSJ: У Мадуро – катастрофа с экспортом нефти 5.02.2019, 8:36

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Николас Мадуро

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Добытая нефть не продается и поступает во внутренние хранилища.

Экспорт венесуэльской нефти после введения санкций США против госкомпании PDVSA резко сократился, действия Белого дома подталкивают нефтяную промышленность страны к краху и угрожают произвести на мировые рынки гораздо большее воздействие, чем ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение специалистов.

«Это абсолютная катастрофа. Нет почти никакого способа транспортировать нефть», — приводит издание мнение Луиса Эрнандеса, лидера нефтяного профсоюза.

Венесуэльская нефть наполняет сейчас внутренние нефтехранилища и почти не поступает на внешний рынок, поскольку режим Николаса Мадуро изо всех сил пытается выстроить независимую от США схему поставок сырой нефти, ведь именно нефть составляет единственный реальный источник дохода его правительства. Ограничения США, которые перенаправляют доходы от нефти в распоряжение лидера оппозиции Хуана Гуаидо, затрудняют Мадуро получение платежей за нефть.

Производство также падает из-за проблем с квалифицированными рабочими, бегство которых в условиях гиперинфляции и задержек зарплат, приняло массовый характер. Кроме того, чтобы сернистая и тяжелая венесуэльская нефть была пригодна для переработки ее необходимо разбавлять легкой нефтью, с чем тоже возникли большие проблемы. Танкеры, перевозящие нефтепродукты, связанные с российским ПАО «Лукойл», испанским Repsol SA и американским нефтяным гигантом Chevron Corp., были остановлены или перенаправлены на прошлой неделе в связи с проблемами оплаты со стороны Венесуэлы, рассказали источники издания.

По данным Reuters, в Мексиканском заливе скопилась флотилия танкеров, груженных 7 млн баррелей венесуэльской нефти. Нефть в них была в некоторых случаях закуплена еще до вступления в действия санкций США, владельцы других не могут найти покупателей.

28 января американские власти ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Частью их стало блокирование счетов компании, ее американская «дочка» — нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum — сможет продолжить работу при условии, что полученные ею деньги не будут направляться в PDVSA, а останутся на заблокированных в США счетах.

США объявили, что стремятся не дать режиму Мадуро распоряжаться доходами от продажи нефти. На следующий день Вашингтон заявил, что лидер Венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, который объявлен временным исполняющим обязанности президента Венесуэлы, получил право контролировать некоторые активы правительства страны, находящиеся на счетах в банках США.