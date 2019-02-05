Офис «Белавиа» в Минске эвакуировали 4 5.02.2019, 12:57

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Поступило сообщение о минировании касс «Белавиа» на улицах Ленина и Немига.

На электронную почту «Белавиа» поступила информация о заминировании касс на улицах Ленина и Немига, сообщил пользователь tut.by. На месте работает милиция.

— Да, нам на электронную почту пришло такое сообщение, — подтвердили в «Белавиа». — Правоохранительные органы работают на месте.

Сначала появилось сообщение про заминирование касс по адресу улица Ленина, 18.

— Наши сотрудники выехали на место для обеспечения безопасности. Это жилой дом, на первом этаже которого находятся авиакассы. Эвакуировали только сотрудников авиакасс, больше никого, — рассказала официальный представитель МЧС Минска Марина Фандо.

Позже стало известно, что эвакуируют сотрудников и из касс «Белавиа» по адресу улица Немига, 14. Туда тоже выехали сотрудники МЧС. Сотрудников эвакуируют, в том числе и из главного офиса авиакомпании.