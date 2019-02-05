закрыть
5 февраля 2019, вторник, 15:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Офис «Белавиа» в Минске эвакуировали

4
  • 5.02.2019, 12:57
  • 1,467

Поступило сообщение о минировании касс «Белавиа» на улицах Ленина и Немига.

На электронную почту «Белавиа» поступила информация о заминировании касс на улицах Ленина и Немига, сообщил пользователь tut.by. На месте работает милиция.

— Да, нам на электронную почту пришло такое сообщение, — подтвердили в «Белавиа». — Правоохранительные органы работают на месте.

Сначала появилось сообщение про заминирование касс по адресу улица Ленина, 18.

— Наши сотрудники выехали на место для обеспечения безопасности. Это жилой дом, на первом этаже которого находятся авиакассы. Эвакуировали только сотрудников авиакасс, больше никого, — рассказала официальный представитель МЧС Минска Марина Фандо.

Позже стало известно, что эвакуируют сотрудников и из касс «Белавиа» по адресу улица Немига, 14. Туда тоже выехали сотрудники МЧС. Сотрудников эвакуируют, в том числе и из главного офиса авиакомпании.


популярное за неделю

Мнение

Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников