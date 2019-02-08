Фотофакт: На чем ездят белорусские спортсмены 3 8.02.2019, 14:38

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По следам белорусского Кокорина.

Пару недель назад только и разговоров было, что о сыне известного футболиста Александра Лухвича. Илья брал Infiniti матери и снимал для Instagram вульгарные ролики о том, как он "наказывает" поток и плюет на ПДД. "Дал, дал, ушел!" - девиз его видео.

Abw.by дал истории улечься, чтобы пошерстить по Instagram-аккаунтам других белорусских спортсменов. Все ли они настолько нагло ведут себя на дороге? Какую марку предпочитает большинство? Вот и посмотрим.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева еще в 2012-м получила на день рождения от Белорусской федерации биатлона, спонсоров, официального дилера и фанатов белый BMW X6. В прошлом году она попала на нем в неприятную историю, повиснув в центре Минска на болларде. "Получили этим столбом под капот", - рассказала биатлонистка.

К слову, сейчас BMW X6 2012 г.в. стоят не меньше 35 тысяч долларов.

Другой не менее известный BMW принадлежит олимпийскому чемпиону Рио Владиславу Гончарову. Он в числе первых приобрел "пятерку" в кузове G30. Батутисту досталась версия 530d xDrive, которую он позже затянул в золотую пленку. Золотому медалисту - золотой автомобиль, но больше похоже на известный X5 Давидыча.

В базе объявлений таких машин пока две, продают их за 57 и 67 тысяч долларов соответственно.

А что у футболистов? Лучший из белорусов в минувшем сезоне полузащитник ФК "БАТЭ" Игорь Стасевич ездит на свеженьком Audi Q7. Цены на этот внедорожник у дилера стартуют с 60.000 евро.

У минского "динамовца" Дмитрия Антилевского "игрушка" не столь дорогая, но выделяется доработками. Например, у этого BMW E92 есть так называемые "ангельские глазки". В Instagram футболиста несколько фото с автомобилем, есть также видео с "пятаками" и жженой резиной. В общем, звание главного "хулигана" в этой подборке отправляется ему.

Е92 в базе не так много - всего пара автомобилей. Зато цена на них вовсе не заоблачная, реально уложиться в 15 тысяч долларов.

Боксер Кирилл Релих в 2018-м стал чемпионом мира по версии WBA в первом полусреднем весе. Успех для наших соотечественников, мягко говоря, очень значимый. По этому случаю Кирилл позволил себе немножко роскоши: купил такой же Audi Q7, как у Игоря Стасевича.

Раз заговорили о любителях побить друг друга ради славы и денег, то нельзя не вспомнить Андрея Орловского. Белорусский ветеран UFC до сих дерется в октагоне, пускай и не в такой классной форме, как в чемпионские годы. Бобруйчанин проживает в США, но регулярно передает приветы родной стране. Машина у Питбуля, как называют единоборца, "американистее" некуда: пикап Ford F-150 с двойной кабиной.

В базе такие стоят до 30 тысяч долларов.

Александра Герасименя - давняя поклонница Land Rover. Пару лет назад у нее был белоснежный Range Rover Evoque, который засветился в проекте наших друзей slivki.by. Однако в позапрошлом году на смену ему подоспел новый Land Rover Discovery Sport. Двукратная вице-чемпионка Игр в Лондоне так радовалась покупке, что даже засняла момент передачи машины в Instagram.

Цены на такой автомобиль у дилера начинаются от 96 тысяч рублей.

У чемпионки мира и Европы в беге на 800 метров Марины Арзамасовой - не самый молодой Mercedes GLK. Такой автомобиль выпускался вплоть до 2015 года. Рестайлинговая модель в нашей базе объявлений обойдется в среднем в 25 тысяч долларов.

На закуску в подборке остались хоккеисты. Легенда гродненского "Немана" Вячеслав Лисичкин в чемпионские годы ездил на белой Mazda6.

В базе объявлений больше 90 предложений по этой модели, цены балансируют в районе 18-22 тысяч долларов.

Вратарь минской "Юности" Александр Бородуля несколько лет назад приобрел BMW 5-й серии. Что любопытно, тоже белый.