Беларусь нарушила международную конвенцию при выборе места для АЭС 8.02.2019, 14:43

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Белорусские экологические активисты выступили с заявлением.

Стороны Конвенции Эспоо считают, что Беларусь нарушила конвенцию, когда не обосновала окончательное решение избрать Островец в качестве площадки для строительства атомной станции. Об этом говорится в решении, принятом на заседании сторон конвенции в Женеве.

Конвенция Эспоо — (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) — международное соглашение, инициированное Европейской экономической комиссией ООН, подписанное в Эспоо (Финляндия) в 1991 году и вступившее в силу в 1997 году. Согласно конвенции, процедура оценки воздействия на окружающую среду (включающая публичные обсуждения) потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах, которые могут быть затронуты воздействием этих объектов.

Комитет по выполнению конвенции пришел к выводу, что в оценке воздействия БелАЭС на окружающую среду «упоминаются альтернативные места размещения атомной электростанции и критерии выбора площадки, но не приводится достаточной информации в поддержку и обоснование выбора Островецкой площадки для принятия окончательного решения в отношении этой деятельности в соответствии с конвенцией».

Белорусские экологические активисты выступили с заявлением по поводу решения Конвенции Эспоо. Их делегация демонстративно покинула зал и позднее заявила, что не признает этого решения, поскольку Конвенция не обязала Беларусь делать что-то в вопросе БелАЭС. Текст заявления активисты прислали в редакцию Charter97.org:

- Заявление представителей белорусского гражданского общества в связи с решением Конвенции Эспоо по делу о Белорусской АЭС, принятому 7 февраля на внеочередном Совещании сторон.

Мы приветствуем решение по Белорусской АЭС, принятое внеочередным Совещанием Сторон Эспоо конвенции ЕЭК ООН 7 февраля 2019 года. Мы признательны Комитету по Осуществлению Конвенции за сложную работу, в частности, позволившую выявить новые факты нарушений при реализации проекта Белорусской АЭС при выборе Островецкой площадки для размещения атомной электростанции. Это нарушение для нас, общественности Беларуси, очевидно и находит свое подтверждение в ряде фактов, которые мы озвучивали прежде, и которые также подтверждены решениями Орхусской Конвенции ЕЭК ООН и результатами партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС. Мы многократно обращали внимание на тот факт, что решение о выборе Островецкой площадки было сделано до начала консультаций с затрагиваемыми странами, а также до завершения всех необходимых исследований - именно поэтому Комитет конвенции Эспоо не смог найти в документации по Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) Белорусской АЭС достаточного обоснования этого выбора!

Это далеко не все нарушения, которые на наш взгляд, Комитет должен был бы отметить в своем решении, а Совещание сторон утвердить. Так, Беларусь не выполнила решения 6-го Совещания сторон по Белорусской АЭС, а также не предоставила информации по пяти техническим вопросом, поднятым Литвой во время консультаций. На сегодняшний день как гражданское общество, так и затрагиваемая сторона, располагают исчерпывающими этому доказательствами.

Комитет по Осуществлению и за ним внеочередное Совещание сторон конвенции Эспоо, на наш взгляд, приняли чрезмерно мягкое решение по Белорусской АЭС, фактически не наложив на страну каких-бы то ни было дополнительных обязательств.

В этой ситуации вызывает особенное беспокойство неприятие Беларусью этого решения, как и явный саботаж переговоров и заявления о процедурных нарушениях и политических манипуляциях. Мы подчеркиваем, на сегодняшний день существует достаточно подтвержденных фактов, доказывающих упомянутые нарушения и многие другие, которые Беларусь пытается не просто отрицать, но агрессивно влиять на ход переговоров и процедуры Эспоо.

На сегодняшний день это влияние привело к тому, что механизмы Конвенции перестают в полной мере быть открытыми и демократическими для всех, и ее органы идут на все большие уступки ядерному лобби.

Однако официальная Беларусь не принимает и этих уступок, поскольку требует решения о том, что она полностью соблюдает Конвенцию, хотя этот факт абсолютно не соответствует действительности.

Мы считаем, что подобная политика страны привела не только к ухудшению практики применения конвенции, но и к ухудшению международного имиджа страны, в частности на европейской арене. И в этой ситуации, Беларуси для восстановления имиджа, а также здоровых партнерских и добрососедских отношений следует подумать о замораживании строительства АЭС, что приведет к исчерпыванию международных споров и напряжения внутри страны, а также даст экономике шанс на здоровое и независимое развитие!

8 февраля 2019, Минск-Женева

Наблюдатели за переговорным процессом внеочередного Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН Эспоо от Гражданского общества, включая ОО «Экодом»