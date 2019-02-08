Блогер уличил белорусские власти в незнании математики 6 8.02.2019, 16:35

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Госконтроль представил общественности странную статистику.

На это обратил внимание блогер Виктор Малишевский.

"Комитет госконтроля не умеет считать, зато умеет преувеличивать. Официально: "В 2018 году Комитетом обращено в доход государства 177 млн. руб. – на 16,3% больше, чем годом ранее". Красиво звучит, но в 2017 году КГК взыскал 173,8 млн руб. Это не на 16,3%, а на 1,8%", - пишет Малишевский.

Еще хуже с математикой оказалось у ДФР (Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля - прим. БП): "Цитирую: "В 2018 году (...) применено санкций на 128 млн. руб. – в 4 раза больше, чем в 2017 году". Фигня в том, что в 2017 году было 183,1 млн. руб. Это не больше в 4 раза, а меньше на 43%", - отмечает блогер.