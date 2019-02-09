Краткая информация о 44 кандидатах в президенты Украины 2 9.02.2019, 11:39

В выборах 2019 года примет участие рекордное количество кандидатов в президенты страны.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордных 44 кандидатов в президенты. Короткие справки о каждом из них приводит nv.ua.

Балашов Геннадий

Предприниматель и лидер партии 5.10, зарегистрированной 20 марта 2014 года.

Главная идея, которую продвигает эта партия, - отмена всех существующих налогов, акцизов и пошлин и введение вместо них всего двух - 5% с продаж, которые платит покупатель, и 10% социального налога. В случае победы на выборах Балашов обещает эту идею реализовать.

Бессмертный Роман

Политик и дипломат. Был народным депутатом II, III, IV и V созывов.

Один из авторов Конституции Украины 1996 года. Тесно сотрудничал с Виктором Ющенко, на президентских выборах 2004 года возглавлял его избирательный штаб. Возглавлял фракцию партии Наша Україна в Верховной Раде. Был вице-премьером Украины по вопросам административно-территориальной реформы в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова. В 2010-2011 годах был послом Украины в Беларуси. В 2015-2016 годах вел переговоры в Минске как представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Богомолец Ольга

Родилась в известной семье врачей. Ее отец Вадим Якимович Березовский возглавлял отдел в институте физиологии им. А.А. Богомольца, мать Ольги Богомолец - внучка Александра Богомольца, именем которого назван этот институт.

Сама Ольга Богомолец - доктор медицинских наук, ее специализация - дерматология, она является основателем частной клиники лазерной медицины. В 2005-2008 годах была депутатом Киевсовета от партии Наша Україна. Во время Евромайдана принимала активное участие в организации медицинского обеспечения протестующих. В 2014 году баллотировалась на пост президента в первый раз. В этом же году стала депутатом Рады от Блока Петра Порошенко и возглавила комитет по вопросам здравоохранения. Богомолец - активный противник медицинской реформы, которую осуществляет и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Богословская Инна

Глава Всеукраинской общественной организации Вече Украины. Заслуженный юрист Украины. Народный депутат Украины III, VI и VII созывов. В последний раз прошла в Раду по списку Партии регионов. 30 ноября 2013 года после силового разгона Евромайдана заявила о выходе из фракции и партии. На данный момент является беспартийной. Богословская предоставляла юридические услуги Виктору Пинчуку и утверждает, что их связывают дружеские отношения.

Бойко Юрий

Юрий Бойко - кандидат от Оппозиционной платформы - За життя, которую он создал совместно с Вадимом Рабиновичем и в которую входит также кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. За объединение с Рабиновичем и Медведчуком Бойко исключили из фракции Оппоблока.

В 2002-2005 годах возглавлял Нафтогаз Украины. С сентября 2006 по декабрь 2007 был министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича. В 2007 - 2010 годах - нардеп VI созыва от Партии регионов. В марте 2010 года назначен министром топлива и энергетики в правительстве Николая Азарова. В декабре 2010 года стал министром энергетики и угольной промышленности. С декабря 2012 года Бойко - вице-премьер министр. С сентября 2014 года Юрий Бойко возглавлял Оппозиционный блок. С ним связывают закупку в 2011-2012 годах буровых платформ по завышенной цене - так называемых "вышек Бойко". Однако генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Бойко никогда не был фигурантом уголовного дела, открытого в связи с этим.

Бондарь Виктор

Родился в Санкт-Петербурге. В 2012 году вошел в состав фракции Партии регионов. 19 февраля 2014 года заявил о выходе из нее.

С 5 июня 2015 года – глава партии Возрождение, с 2017 года – глава депутатской группы Партия Возрождение в Верховной Раде. Народный депутат VII и VIII созывов.

24 декабря 2010 года Бондаря арестовывали по подозрению в пособничестве в умышленном уничтожении незавершенного строительства автовокзала Теремки в Киеве в 2006 году, что нанесло ущерб государству на сумму более 5,5 млн гривен (по курсу того времени – $1 млн). На тот момент Бондарь занимал должность заместителя министра транспорта. В сентябре 2011 года дело закрыли “в связи с отсутствием состава преступления”.

Ващенко Александр

Глава общественной организации Влада Народу.

Ващенко несколько раз безуспешно пытался баллотироваться в Раду: в 2006 году по списку блока Влада народу, который набрал всего 0,09% голосов избирателей, в 2012 и 2014 годах как самовыдвиженец.

Вилкул Александр

Кандидат от Оппозиционного блока и бывший член Партии регионов.

Был избран по списку Партии регионов в Раду V и VI созыва. С марта 2010 по декабрь 2012 года Вилкул возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. С декабря 2012 по январь 2014 года Вилкул был вице-премьер-министром Украины. В ноябре 2014 года был избран в Раду VIII созыва от Оппозиционного блока.

Габер Николай

Украинец болгарского происхождения. Является президентом ассоциации болгар Украины.

Глава Патриотической партии Украины, народный депутат Украины III созыва. Кандидат в президенты Украины на выборах 1999 года.

Кандидат биологических наук, 11 лет занимался изучением влияния радиации на живые организмы в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС, автор более 60 научных работ. Был главным редактором ряда газет: Оболонь, Экспресс – Курьер, Дачный курьер, Политическая кухня.

Гнап Дмитрий

Украинский журналист, ведущий Першого національного телеканала.

Работал также на каналах УТ-1, СТБ, UBC.

В 2001-2007 годах член блока и партии Наша Україна.

С 2008 года глава гражданской инициативы Комітет прямої дії.

В 2012 году основал агентство журналистских расследований Слідство.інфо. В 2013-2018 годах руководил проектом Слідство.інфо на Громадському ТБ.

В июне 2018 года объявил о намерении уйти в политику.

20 января 2019 года был избран на съезде партии Сила людей для участия в президентских выборах.

7 февраля расследователь Слідство.Інфо Анна Бабинец рассказала, что Гнап почти четыре года прятал на своем банковском счете более 9000 евро, которые должны были пойти на нужды армии. 8 февраля партия Сила людей официально потребовала, чтобы Гнап снял свою кандидатуру.

Гриценко Анатолий

Глава партии Гражданская позиция (с декабря 2008 года), был народным депутатом VI и VII созывов. С февраля 2005 по декабрь 2007 года занимал должность министра обороны - в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича.

С 4 декабря 2007 года возглавлял комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Баллотировался на пост президента в 2010 и 2014 годах. Жена Гриценко Юлия Мостовая – главный редактор известного издания Зеркало недели.

Данилюк Александр

Украинский общественный деятель, адвокат и координатор общественного движения Спільна справа.

В январе 2014 года во время Евромайдана активисты координируемого Данилюком движения Спільна справа захватили здание Министерства агрополитики, Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства юстиции. 31 января 2014 года Данилюка объявили в розыск по уголовному обвинению в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. После этого он был вынужден тайно покинуть пределы Украины и укрыться в Лондоне вместе с семьей. Жена и двое сыновей Данилюка имеют подданство Великобритании.

Деревянко Юрий

Член партии Воля. Народный депутат VII и VIII созывов, оба раза был избран в мажоритарных округах.

В апреле 2017 года Воля объединилась с Рухом нових сил Михеила Саакашвили. 24 декабря 2018 года Деревянко заявил о выходе Воли из этого партнерства.

Ранее был депутатом Ивано-Франковского облсовета, входил в Фронт Змін Арсения Яценюка. Вышел из этой партии в августе 2012 года.

Добродомов Дмитрий

Народный депутат Украины VIII созыва, внефракционный, избирался как самовыдвиженец. Секретарь Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Лидер партии Народный контроль.

Был журналистом-расследователем и генеральным продюсером телеканала ZIK.

Журавлев Василий

Глава политической партии Стабильность. Глава общественной организации Федерация футбола города Мариуполь.

Зеленский Владимир

Соучредитель и лидер студии по производству развлекательного контента Квартал 95, продюсер и актер, в том числе, в сериале Слуга народа, который имеет одноименное название с позже зарегистрированной политической партией, от которой выдвигается Зеленский. С 2005 года является ведущим шоу Вечерний квартал на телеканале Интер. С декабря 2010 по сентябрь 2012 был генеральным продюсером телеканала Интер. Кроме того, был продюсером на телеканале 1+1.

Зеленский объявил о выдвижении в президенты Украины в новогоднюю ночь-2019. Его заявление показали на 1+1 вместо новогоднего поздравления президента Петра Порошенко. Позже шоумен назвал это "технической ошибкой".

По данным последних социологических опросов, Зеленский является лидером в рейтингах кандидатов в президенты.

Согласно расследованию журнала Новое Время, в выдвижении Владимира Зеленского заинтересован миллиардер Игорь Коломойский, который является владельцем телеканала 1+1 и основателем промышленно-финансовой группы Приват.

В расследовании программы Схемы сообщалось, что Зеленский владеет тремя действующими кинокомпаниями на территории России: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс.

Каплин Сергей

Лидер Социал-демократической партии, народный депутат VII (избран в округе как кандидат от партии УДАР) и VIII созыва (избран в том же округе как кандидат от Блока Петра Порошенко).

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. В феврале 2016 года Каплин сообщил о выходе из Блока Петра Порошенко и парламентской коалиции, мотивировав это решение провалом голосования за отставку премьера Арсения Яценюка.

27 января 2015 года Каплин возглавил Партию простых людей, а 6 сентября 2016 года переименовал ее в Социал-демократическую партию.

Каплин - противник декоммунизации, выступал против переименования Комсомольска в Горишни Плавни.

Кармазин Юрий

Судья, народный депутат II, III, IV и VI созывов. С мая 1999 года - глава Партії захисників Вітчизни, с июля 2001 года - сопредседатель народно-патриотического объединения За Україну.

Баллотировался в президенты в 1999 году.

В IV созыв Рады был избран от Блока Виктора Ющенко Наша Україна.

В 2006 году попытался баллотироваться в Раду от Блока Юрия Карамзина, но не прошел. С 23 ноября 2007 года - был избран нардепом от Блока Наша Україна - Народна самооборона. В выборах в Раду в 2012 году не смог принять участия, так как ЦИК отказал ему в регистрации.

В мае 2018 года Кармазин сообщил на своей странице в Facebook, что его избрали гетьманом казачества всей Украины.

Кива Илья

Глава Социалистической партии Украины, глава Профсоюзов Министерства внутренних дел Украины, экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Бывший руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Был руководителем политического крыла Правый сектор - Восток. Проходил службу в зоне АТО.

Был командиром батальона Полтавщина. 2 октября 2014 года бойцы батальона массово восстали против Кивы. Позже он признался, что применял радикальные методы к бойцам, оправдывая это “борьбой с пьянством”. В эфире программы Люди. Hard Talk с Влащенко заявил, что позволял себе привязывать военных к столбам наручниками на несколько суток.

В апреле 2016 года омбудсмен Валерия Лутковская обратилась к главе МВД Арсену Авакову с призывом снять Илью Киву с должности Начальника Департамента противодействия наркопреступности НПУ по причине дискриминационных высказываний по отношению к жителям Донбасса, а также публичных проявлений гомофобии. 19 мая 2016 года Киву уволили с этой должности, переведя на другую, а 23 декабря Департамент противодействия наркопреступности ликвидировали.

Кива приобрел скандальную известность, в частности, благодаря абсурдным высказываниям во время интервью на Громадском в феврале 2016 года. Не отказался от них глава СПУ и в своей программе, где он одновременно обещает вернуть Украине ядерный статус и "требовать от США выполнения гарантий нашей безопасности, закрепленных в Будапештском меморандуме".

Корнацкий Аркадий

Бизнесмен Аркадий Корнацкий родился в Николаевской области, но около 30 лет прожил в России и даже получил российское гражданство, от которого отказался лишь в 2005 году.

В 2012 году баллотировался в мажоритарном округе №132 от объединенной оппозиции. Хотя сначала сообщалось о том, что он лидирует на выборах, позже в ЦИК заявили, что им предоставили неточные данные, а победил кандидат от Партии регионов Виталий Травянко. После протестов против такого решения были назначены перевыборы, которые состоялись 15 декабря 2013 года. На этих выборах победил провластный кандидат Николай Круглов.

В октябре 2014 года в одномандатной округе №132 состоялись внеочередные выборы в Раду, на которых Корнацкий победил. Он баллотировался в этот раз от Блока Петра Порошенко.

Кошулинский Руслан

Народный депутат Украины VII созыва, заместитель председателя Верховной Рады (VII созыва). Заместитель председателя партии, председатель секретариата ВО Свобода. Единый кандидат от нескольких националистических сил: Свободы, Правого сектора, ОУН, С14 и КУН. Проходил службу в зоне АТО в составе в 44-й артиллерийской бригады в звании старшего сержанта.

Кривенко Виктор

Депутат VIII созыва ВРУ от партии Самопомич. Был исключен из Самопомочи за поддержку проекта закона о децентрализации. После этого вступил в Народний рух України и с разрешения съезда этой партии присоединился к фракции БПП. 6 февраля 2018 года вышел из фракции БПП в знак несогласия с деятельностью правительства. Председатель партии Народный рух Украины.

Куприй Виталий

Принимал участие в проведении избирательных кампаний Нашої України. После этого в 2006 году вернулся на родину в Каменское Днепропетровской области, где в 2008 году баллотировался на пост мэра на внеочередных выборах, заняв второе место.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду в мажоритарном округе №30.

В 2014 году участвовал в Революции Достоинства. В этом же году избран народным депутатом в мажоритарном округе №29. С июня 2015 по июль 2018 года был членом партии Укроп.

Кривонос Сергей

Полковник Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ.

В 2014 году в течение более двух месяцев Кривонос командовал обороной Краматорского аэродрома (Донецкая область). 7 октября 2014 года был назначен начальником Управления специальных операций Генерального штаба. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В кандидатской программе обещает перейти к комплексной экономической блокаде РФ и внедрить секторальные санкции против страны-агрессора, а также обеспечить полную ресурсную независимость от России.

Литвиненко Юлия

Украинская телеведущая, бывший генеральный продюсер радиостанции Радио Вести. Работала телеведущей и журналисткой на телеканалах 1+1, СТБ, ICTV, К1, Интер и в других СМИ. Сейчас временно не работает. Беспартийная.

Ляшко Олег

Лидер Радикальной партии Олега Ляшко. Впервые баллотировался в Раду в 2002 году в одномандатном округе. В 2006-2007 годах был народным депутатом V созыва от Блока Юлии Тимошенко.

Депутатом VI созыва Рады также избран от БЮТ, но в октябре 2010 года был исключен из фракции. Незадолго до этого стал фигурантом скандала после обнародования известного видео допроса в 1993 году.

В декабре 2012 года был избран депутатом в мажоритарном округе Черниговской области, баллотировался от Радикальной партии.

Баллотировался в президенты на выборах 2014 года, заняв третье место. На парламентских выборах 2014 года Радикальная партия Олега Ляшко набрала 7,44% голосов избирателей и получила 22 мандата по партийным спискам.

Ляшко известен тем, что любит демонстрировать себя в окружении коров, вил и прочих атрибутов украинского села, а также не стесняется делать лживые и манипулятивные заявления. В рейтинге обманщиков и манипуляторов Нового Времени и VoxCheck он занял второе место - из всех проанализированных утверждений Ляшко доля неправдивых составила 59%.

Мороз Александр

Глава Социалистической партии Александр Мороз начинал политическую карьеру в Коммунистической партии Украины советских времен.

В 1990 году был избран народным депутатом и возглавил в Раде коммунистическое большинство. В марте 1994 года снова был избран нардепом и в мае этого года возглавил Раду. В 1998 году снова стал депутатом.

В 2000 году Александр Мороз обнародовал так называемые "пленки Мельниченко".

В 2002 и 2006 году Мороза избрали в Раду по списку Социалистической партии, после чего он возглавлял ее фракцию. В 2006 году вопреки уже подписанному коалиционному соглашению СПУ с БЮТ и Нашою Україною, СПУ создала коалицию с Партией Регионов и КПУ. Это привело к падению рейтингов СПУ, которая в 2007 году не прошла 3%-й барьер и Мороз впервые не стал депутатом.

Баллотировался на пост президента в 1994, 1999, 2004, 2010 годах.

Мураев Евгений

Евгений Мураев начал сотрудничество с Партией регионов в 2010 году, когда его избрали депутатом Харьковского областного совета от этой партии.

В ноябре 2012 года Мураева избрали нардепом в мажоритарном округе №181. В 2014 году его переизбрали в Раду в том же округе.

21 сентября 2018 года вышел из партии За життя Вадима Рабиновича и создал партию Наші. Известен своими заявлениями в духе роспропаганды. В частности называл войну на Донбассе "гражданским конфликтом", а украинского политзаключенного Олега Сенцова - террористом.

Мураев был владельцем телеканала NewsOne, который он продал нардепу Тарасу Козаку, который является близким другом кума главы Кремля Виктора Медведчука.

Наливайченко Валентин

Наливайченко - глава политической партии Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка Справедливість.

В 1995 - 2005 годах Наливайченко работал в Министерстве иностранных дел Украины. В 2005 году занял должность посла Украины в Беларуси.

С конца 2006 по март 2010 года возглавлял Службу безопасности Украины. Ушел с этой должности после избрания президентом Украины Виктора Януковича.

В сентябре 2010 года вступил в партию Наша Україна и был избран главой ее политсовета. Весной 2012 года ушел из этой партии и присоединился к партии УДАР Виталия Кличко. В 2012 году Наливайченко был избран народным депутатом VII созыва Рады.

Наливайченко принимал активное участие в Революции Достоинства, а в 2014 году снова возглавил СБУ. В 2015 году Рада проголосовала за его увольнение, после чего Наливайченко начал выступать с обвинениями в коррупции против представителей властей.

В 2016 году основал партию Справедливість.

В сентябре 2017 года незаконно пересек украинскую границу в пункте пропуска Шегині вместе с Михеилом Саакашвили, во время его "прорыва" через границу после лишения гражданства. За это Наливайченко оштрафовали.

Насиров Роман

Роман Насиров впервые был избран в Раду в 2014 году от Блока Петра Порошенко, до этого он был менеджером в нескольких крупных компаниях.

2 сентября 2015 года он сложил депутатские полномочия в связи с назначением главой Госфискальной службы.

2 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро задержало Насирова в больнице Феофания в рамках расследования так называемого дела Онищенко - по версии следствия, действия Насирова нанесли ущерб государству на сумму более 2 млрд грн.

7 марта Насирова арестовали с правом выйти под залог в 100 млн грн, что он и сделал.

С должности главы ГФС Насирова уволили лишь в январе 2018 года. Однако 11 декабря он через суд восстановился в должности. Тем не менее, в ГФС заявили, что для фактического восстановления в должности главы этого ведомства необходимо решение Кабмина, так что вернуться к исполнению обязанностей Насирову не удалось.

После этого, в январе 2019 года, он зарегистрировался в качестве кандидата в президенты.

Новак Андрей

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году Новака избрали проректором Европейского университета. Кандидат экономических наук, автор книг по экономике.

В 2005-2006 годах Новак был советником премьер-министра. В 2007 году он вошел в состав общественного совета при Министерстве экономики Украины. В 2012 году Новак был избран главой Украинской партии, из которой вышел в 2013 году. На данный момент он является членом политической партии Патриот, от которой выдвигается. На сайте ЦИК указан как “временно безработный”.

Носенко Сергей

Старший управляющий директор ООО Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина. Носенко является главой направления инвестиционной деятельности и практики Global Management Consulting. Основатель общественной организации Развитие. В 2016 году Носенко участвовал в довыборах в Верховную Раду Украины как кандидат-самовыдвиженец. Беспартийный.

Петров Владимир

Владимир Петров известен как ведущий передачи Люмпен Шоу на НЛО TV. Его последний проект называется Ісландія, в нем он тоже выступает в качестве ведущего.

В 2016 году Петров также участвовал в российском шоу Опасные гастроли под псевдонимом Вова Мясо.

В 2010 году Петров не скрывал, что занимается в том числе черным пиаром. Он уже тогда сотрудничал с Алексеем Дурневым, с которым они создали проект Дурнев+1.

В октябре 2011 года компания Петрова Lumpeny production купила 50% онлайн-таблоида ragu.li.

Андрей Билей в своем блоге о том, почему Александр Барабошко, работающий на Петрова, был уволен с должности советника министра, писал, что Петров также совместно с Семеном Ураловым владеет сайтом Ревизор. В свою очередь, Уралов является известным пропагандистом евразийской идеи еще с 2012 года, членом Евразийского союза молодежи. Сейчас он регулярно комментирует отношения Украины и России в российских СМИ в качестве "политолога и публициста".

В конце ноября 2018 года Петрова задержали по подозрению в организации секс-скандала с участием чиновника Нацполиции и студентки вместе с блогером Александром Барабошко. Петрова отправили под круглосуточный домашний арест. Детальней о скандале можно прочитать здесь.

Порошенко Петр

Пятый президент Украины. Является почетным председателем партии Блок Петра Порошенко. Сейчас беспартийный. Народный депутат III, IV, V и VII созывов. Министр иностранных дел (2009-2010), министр экономического развития и торговли в правительстве Януковича (март-декабрь 2012), член Совета Национального банка Украины (2007-2014). С февраля по сентябрь 2005 года Порошенко был секретарем СНБО.

Миллиардер. Владелец кондитерской корпорации Рошен, нескольких автомобильных и автобусных заводов, информационного Пятого канала и других компаний. Занимает шестое место в топ-100 самых богатых украинцев 2018 года по версии журнала Новое Время.

Кандидат юридических наук.

Порошенко начал политическую карьеру в 1998 году в партии СДПУ(о), которую в том же году возглавил Виктор Медведчук.

В начале 2000 года вышел из СДПУ(о) и создал собственную политсилу под названием Солідарність. В 2001 году стал одним из сооснователей Партии регионов, главой которой был избран Николай Азаров.

Однако уже в декабре 2001 года Солідарність вошла в избирательный блок Виктора Ющенко Наша Україна.

По данным последних социологических опросов, Порошенко находится на втором-третьем месте в рейтинге кандидатов.

Ригованов Руслан

Руслан Ригованов получил образование в Московском технологическом университете по специальности MBA, высший менеджмент.

Переселенец из Горловки.

Некоторое время был помощником нардепа Натальи Веселовой из Самопомочи. В 2017 году она сообщила о его увольнении за участие в политических шоу на российских каналах.

Садовый Андрей

Мэр Львова (избирался на эту должность в 2006, 2010 и 2015 годах) и глава Самопомочи, одноименное общественное объединение основал еще в 2005 году, партию - в 2012 году.

В 2014 году Самопомич впервые прошла в Раду, в фракцию этой партии в Раде входит 25 нардепов.

Ударом по репутации Садового стали проблемы с вывозом мусора из Львова, которые начались после пожара и обвала мусора на Грибовицкой свалке рядом с городом, в результате которого погибло несколько человек. Сам Садовый заявлял об искусственно созданной властями "мусорной блокаде".

Жена Садового Екатерина Кит-Садова владеет почти 80% ПРАТ Телерадиокомпания Люкс, в состав которого входят радиостанции Lux FM (Львов), Lux FM (Киев), Радио Максимум, интернет-издание Zaxid.net, Football 24, Телеканал 24, и рекламное агентство Люкс.

Скоцик Виталий

В 2014-2018 годах был председателем Аграрной партии Украины. Лидер общественного движения Аграрная платформа Виталия Скоцика. Беспартийный. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономики, доктор наук в области стратегического менеджмента. Предлагает возродить экономику Украины на основе аграрного сектора.

Смешко Игорь

Профессор кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Лидер политической партии Сила и Честь. Самовыдвиженец. С 2014 года является руководителем Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Генерал-полковник.

Соловьев Александр

С 2016 года основатель и глава партии Разумная сила. Партия центристского толка, главный принцип которой – украиноцентризм. Полковник милиции в запасе, прослужил в правоохранительных органах 20 лет. По данным ЦИК, является заместителем директора в ООО Юридическая компания ФЭБ, которая занимается адвокатской и юридической деятельностью.

Тарута Сергей

Народный депутат Украины VIII созыва, внефракционный, член политической партии Основа. Экс-глава Донецкой областной государственной администрации (март-октябрь 2014 года). Председатель совета директоров корпорации Индустриальный Союз Донбасса, президент футбольного клуба Металлург (Донецк).

Тимошенко Юлия

До того, как заняться политикой, Юлия Тимошенко с 1991 года возглавляла СП Корпорация Украинский бензин (КУБ), которое в 1995 году было перерегистрировано в промышленно-финансовую корпорацию Единые энергетические системы Украины. Годовой объем продаж ЕЭСУ составлял $11 млрд, у предприятия была монополия на поставки российского газа в Украину.

В 1997-1998 годах Тимошенко была народным депутатом II созыва, в момент избрания была беспартийной. С сентября 1997 по 1999 год - первый заместитель главы партии Громада Павла Лазаренко.

В 1998 году была избрана в мажоритарном округе в Раду III созыва от партии Громада.

В июле 1999 года основала партию Батькивщина, 18 декабря этого же года была избрана ее главой.

Дважды - в 2005 и в 2007 - 2010 годах занимала пост премьер-министра. В 2010 году баллотировалась на пост президента, но проиграла выборы Виктору Януковичу.

После победы Януковича против Юлии Тимошенко было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по обвинению в превышении власти и служебных полномочий при подписании контрактов на поставку газа с Россией в 2009 году. 11 октября 2011 года ее приговорили к семи годам заключения. В мировом сообществе приговор посчитали политически мотивированным. Тимошенко отбывала наказание в Качановской исправительной колонии №54. После победы Революции Достоинства была освобождена 22 февраля 2014 года.

На президентских выборах 2014 года заняла второе место, набрав 12,81% голосов. На парламентских выборах 2014 года Батькивщина Тимошенко выиграла 20 мест в Раде.

По последним соцопросам Тимошенко занимает 2-3 место в рейтинге кандидатов в президенты. Она является лидером по количеству популистских заявлений среди кандидатов в президенты, по данным исследования Нового Времени и Vox Check. Среди прочего она обещает в случае победы снизить цены на газ для населения вдвое, что, по мнению большинства аналитиков, невозможно.

Тимошенко Юрий

Юрий Тимошенко не получил высшего образования и до 2014 года зарабатывал на жизнь как простой рабочий. В 2014 году он стал гвардейцем Первого батальона оперативного назначения имени генерала Кульчинского Национальной гвардии МВД Украины, однако независимой информации о том, что именно он делал на фронте, нет.

В 2014 году Юрий Тимошенко был избран в Раду в мажоритарном округе №88. До 17 января 2018 года был членом фракции Народный фронт. СМИ сообщали, что Юрия Тимошенко исключили из этой фракции в связи с его планами баллотироваться в президенты.

Юлия Тимошенко, фамилия и инициалы которой совпадают с фамилией и инициалами Юрия Тимошенко, заявляла, что он является техническим кандидатом.

Шевченко Игорь

В 2014-2015 годах был министром экологии и природных ресурсов Украины в правительстве Арсения Яценюка. После этого каких-либо успехов в политической карьере у Игоря Шевченко не было.

В 2019 году стал фигурантом шапочного скандала в Давосе.

Шевченко Александр

Член партии Укроп. В 2014 году был избран в Раду в мажоритарном округе №83. Входил во фракцию БПП, но вышел из нее в сентябре 2015 года.

До своего избрания Александр Шевченко возглавлял ООО Скорзонера, которое является владельцем самого большого украинского горнолыжного курорта Буковель.