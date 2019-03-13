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Лукашенко встречался в Сочи не только с Путиным, но и с его кумом

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  • 13.03.2019, 11:30
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Виктор Медведчук
Фото: Reuters

Виктор Медведчук рассказал о встречах с диктатором в Минске и Сочи.

Как оказалось, диктатор встречался в Сочи не только с Путиным, но и с его кумом - председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктором Медведчуком.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хочет видеть Лукашенко посредником в переговорах по Донбассу.

— Я считаю, что Беларусь как соседнее государство, как славянское государство смогла бы сыграть положительную роль в мирном урегулировании на Донбассе. Более того, Александр Григорьевич Лукашенко, с которым я встречался в Минске и с которым я недавно встречался в Сочи, еще раз подтвердил свою позицию по поводу того, что он готов выступить в качестве посредника урегулирования ситуации между Россией и Украиной, — подчеркнул украинский политик.

Как сообщал сайт Сharter97.org, 5 февраля Генпрокуратура Украины открыла дело против Виктора Медведчука по подозрению в госизмене.


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