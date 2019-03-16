В Крым переселили полмиллиона россиян 9 16.03.2019, 11:45

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Россия пытается избавиться от тех крымчан, которые не соглашаются с оккупацией полуострова.

Председатель меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в интервью журналу Новое время заявил, что за пять лет после аннексии Крыма на полуостров переселили до полумиллиона россиян.

Для РФ такая мера - дополнительный фактор, который позволит ей удерживать Крым в случае деоккупации, "а ее даже в Кремле уже давно не исключают", отметил Чубаров.

По его словам, самые осторожные подсчеты позволяют предположить, что в Крым из России переехало до 500 тыс. человек.

"Считается, что только по Севастополю где‑то уже около 200 тыс. новых жителей", - добавил глава меджлиса.

Он рассказал, что в основном такие переселенцы - это семьи и сами сотрудники военных и силовых структур РФ.

"Но уже есть немалая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые, я думаю, при поддержке государственного банка России выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, переезжающим в Крым. В частности, из Иркутской и Новосибирской областей. Они получают кредиты, достаточно отличные по процентам", - сообщил Чубаров.

В то же время он напомнил, что Россия пытается избавиться от тех крымчан, которые не соглашаются с оккупацией полуострова. "Такие люди [по мнению Кремля] должны быть вытеснены из Крыма. И это происходит путем систематических репрессий. Это не только запугивания, обыски и аресты, это и невозможность развития, когда Крым покидают предприниматели", - сказал Чубаров.