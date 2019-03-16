Билет на поезд Минск-Вильнюс почти в 2 раза дороже, чем на автобус 16.03.2019, 14:49

ФОто: onliner.by

Влияет ли цена билета на поток в Литву?

Сейчас один из самых дешевых сидячих билетов на поезд Минск — Вильнюс можно купить за 35,85 рубля. Как правило, место стоит около 40 рублей, а то и больше. Билеты на автобус в этом же направлении обойдутся примерно в 24 рубля. Однако разница примерно в 12−18 рублей не всегда является решающей в пользу автобуса. Путешествуя на нем, даже несмотря на приоритет в пересечении границы, можно несколько часов простоять в очереди. Особенно во время длинных выходных.

скриншот с сайта БелЖД

Tut.by провел опрос в группе в Facebook «Минск — Вильнюс — Минск» на тему, заставила ли пассажиров цена билета пересесть с поезда на автобус, и получили около 180 комментариев. Большинство пользователей по-прежнему выбирают поезд из-за его удобства: приезжает вовремя, нет риска опоздать в аэропорт в Вильнюсе, если запланировал оттуда улетать.

Например, Ирина Нищеретова рассказывает: поездом на дорогу уходит 2,5 часа, автобусом — 4−4,5 часа:

— И нет риска застрять на границе.

Однако были и комментарии от тех, кто все-таки из-за стоимости предпочел автобус. Например, Екатерина Пукач пишет, что для нее цена железнодорожного билета высокая:

— Особенно если ездить по несколько раз в месяц. Я пересела на автобусы или авто.

Алексей Каскевич рассказывает, что цена в его случае тоже повлияла на выбор. Но не только она. Автобус проезжает мимо его дома в Минске — и это очень удобно. При этом молодому человеку комфортнее не проходить досмотр пограничников и таможенной службы на вокзале, как это происходит в случае с поездкой на поезде.

— В Вильнюсе на вокзал для прохождения контроля нужно явиться заранее, а на автобус можно прийти за пять минут до отправления, — пишет он. — Поезд привязывает к двум-трем вариантам времени отправления в сутки, что очень неудобно по сравнению с автобусами, когда можно подобрать любое удобное время и место отправления.

Алексей отмечает, что единственное, чего ему не хватает, — остановки автобуса, который едет из Минска в Вильнюс, в Каменной Горке.

— Тогда при поездке из Минска людям из западной части города не пришлось бы ехать на вокзал, — говорит он.

С другой стороны, многие критикуют вариант добираться на автобусе за то, что на границе из него приходится выходить на контроль с вещами. При этом нельзя исключить ситуацию, что там придется застрять на несколько часов.

Билет на поезд до Вильнюса в феврале даже подешевел

Стоимость железнодорожных билетов никак не повлияла на поток белорусских туристов в Литву. Как сообщили в БелЖД, за январь-февраль 2019 года в сообщении Беларусь — Литва — Беларусь перевезли 48,7 тысячи пассажиров. За эти же месяцы 2018 года — на 6 тысяч человек меньше. То есть пассажиропоток только растет.

Всего в прошлом году в этом направлении перевезли 326 тысяч пассажиров. Это на 40,1 тысячи больше, чем в 2017 году.

При этом стоимость на железнодорожные билеты по сравнению с прошлым годом практически не выросла, а в феврале по сравнению с январем этого года она даже снизилась.

Источник: tut.by

Стоимость билета на поезд в международном сообщении между Беларусью и Литвой регламентирована соглашением о Межгосударственном пассажирском тарифе. Он формируется в тарифной валюте, а это швейцарский франк.

— Уровень международных тарифов по территории каждого государства железнодорожные администрации устанавливают самостоятельно с учетом возмещения затрат, спроса и конъюнктуры рынка, — объясняют в БелЖД. — Оплата стоимости проезда пассажиров в международном сообщении осуществляется в национальной валюте, а пересчет тарифной валюты в национальную производится по курсу Нацбанка. Влияние Белорусской железной дороги на уровень общей стоимости проезда в международном сообщении ограничивается своей территорией и перевозкой в собственных вагонах.

На предприятии объясняют, что удорожание или удешевление стоимости проезда связано с изменением курса белорусского рубля по отношению к тарифной валюте.

Чаще всего на выезде из страны очереди в пятницу в 18.00

В преддверии длинных выходных и во время них белорусы, которые едут в Литву на машине или автобусе, часто жалуются на очереди на границе. У автобусов есть приоритет в оформлении, но приходится ждать и им.

На сайте Госпогранкомитета есть актуальная информация о пунктах пропуска, их загруженности и пропускной способности. На границе с Литвой у нас четыре международных пункта пропуска: Каменный Лог — Мядининкай, Котловка — Лаворишкес, Лоша — Шумскас, Бенякони — Шальчининкай, Привалка — Райгардас.

Например, пропускная способность пункта пропуска Каменный Лог в сутки: 1000 легковых автомобилей, 1000 грузовых и 60 автобусов. Это самая большая пропускная способность на границе с Литвой. Через пункт пропуска Лоша можно ездить только на легковых авто. Там пропускная способность — 450 автомобилей.

Если проанализировать графики очередей на пунктах пропуска по дням недели с 15 февраля, то в Каменном Логе больше всего легковушек на выезд из страны собирается в пятницу, а меньше всего — во вторник. В пятницу в 14.00 — пик. На выезд будет стоять в среднем до 22 машин. В Котловке ажиотаж тоже в пятницу, но с 18.00 до 20.00. Там может быть до 25 машин.

В пункте пропуска Бенякони на выезд из Беларуси больше всего легковых машин, по статистике Госпогранкомитета, в воскресенье в 18.00 — около 35.

В Лоше больше всего машин в пятницу в 18.00 — до 19 авто. В Привалке самое большое скопление тоже в пятницу, но с 16.00 до 18.00 — до 15 машин.

Когда на границе не будет очередей

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский рассказывает, что, как правило, очереди на границе появляются в канун длинных выходных, когда белорусы отдыхают по три-четыре дня подряд. В это время количество тех, кто едет заграницу на авто и автобусах, увеличивается примерно до двух раз. При этом ежегодно пассажиропоток через границу растет на 5−7%. Увеличение потока перед выходными, по его мнению, и приводит к очередям.

В канун длинных выходных, по словам Антона Бычковского, Госпогранкомитет увеличивает смены пограничных нарядов, но все зависит от ритмичной работы сопредельных пунктов пропуска: белорусского и, например, литовского. Если сбой у одной стороны, то это отражается на общем процессе.

— Зачастую в нашем пункте пропуска и мы, и таможенная служба оформили автомобили, а выпустить не можем, потому что сопредельные контрольные службы еще оформляют предыдущих или там был сбой и они не начали принимать новые потоки машин. Такое бывает, но я уверен, что и сопредельная сторона работает, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, — говорит он.

По его словам, на литовской стороне в последнее время случаются технические сбои компьютерного и программного обеспечения по оформлению грузовых транспортных средств. И это существенно сказывается на пропускной способности пункта пропуска. Например, такой сбой был 2 марта в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский пункт «Каменный Лог»).

— Увеличение числа сотрудников в пограничных нарядах — не всегда выход из ситуации. Число полос для движения и мест оформления без реконструкции пункта пропуска не прибавится, даже если мы поставим 100 пограничников. Там просто не поместятся транспортные средства, — говорит специалист.

По его словам, улучшить ситуацию может перевод пунктов упрощенного пропуска в статус международных. Пересекать границу в пунктах упрощенного пропуска могут только жители приграничья. Если их перевести в статус международных — смогут все. Сейчас работают над возможностью такого перевода белорусско-литовских пунктов пропуска «Видзы» — «Твярячус», «Мольдевичи» — «Адутишкис», «Дотишки» — «Эйшишкес», «Поречье» — «Латежерис». Таким образом в статус международного перевели в 2017 году пункт пропуска Лоша.

Увеличить пропускную способность пункта пропуска можно и за счет его реконструкции. В ближайшее время планируется реконструировать «Каменный Лог».

— Но он будет работать даже во время совершенствования инфраструктуры. Конечно, иногда могут быть введены ограничения, которые могут повлиять на ситуацию с очередями, — говорит Антон Бычковский.