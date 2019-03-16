Гуаидо объявил о контроле над нефтяной компанией Citgo 16.03.2019, 19:14

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Хуан Гуаидо

Фото: bloomberg

Президент Венесуэлы спас важный национальный актив.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо сообщил о переходе Citgo Petroleum, «дочки» венесуэльской госкомпании PDVSA, под его контроль. Об этом он написал в своем твиттере, сообщает «Новая газета».

«Мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив», — написал он.

В конце января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США объявили о его поддержке, после чего Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с американцами.

Позднее США ввели санкции против госкорпорации PDVSA, чьи активы на 7 млрд долларов впоследствии оказались заблокированы и закрыли въезд для ответственных за подрыв демократии граждан Венесуэлы, связанных с Мадуро. Условием снятия ограничений в США назвали передачу контроля над PDVSA оппозиции.

Citgo является одним из крупнейших нефтепереработчиков в США. Как рассказывал бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов, США заблокировали любую возможность для режима Мадуро управлять Citgo, которая приносила Венесуэле серьезный денежный поток и давала возможность вовремя выплачивать кредиты.

Согласно установленным Вашингтоном правилам, все полученные Citgo деньги компания должна была оставлять на заблокированных в США счетах. В конце февраля Национальная ассамблея Венесуэлы, возглавляемая Гуаидо, назначила временных членов правления PDVSA и Citgo. Citgo приняла новый совет директоров и формально разорвала отношения с PDVSA.