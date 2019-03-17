Как подорожала жировка для «тунеядца»: разница впечатляет 4 17.03.2019, 11:25

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Гомельчанка Мария Тарасенко достала квиток из ящика.

В почтовых ящиках появились долгожданные январские квитанции за коммунальные услуги, пишет vkurier.by.

Долгожданные — потому что до сих пор все только гадали, как они будут выглядеть для «тунеядцев». Гомельчанка Мария Тарасенко достала квиток из ящика. Новый тариф на подогрев воды она определила не иначе как драконовский.

В этом месяце для Марии выросла плата за подогрев воды. Сравниваем эту квитанцию с предыдущей, январской. В новом варианте, помимо обычного тарифа (16,9259 руб./Гкал), появилась графа с тарифами, обеспечивающими полное возмещение экономически обоснованных затрат (88,9900 руб./Гкал). Если месяц назад за эту услугу Марии насчитали 5,65 рубля, то в феврале — 48,19. Рост в 5,3 раза.

ИСТОЧНИК: PEOPLE.ONLINER.BY