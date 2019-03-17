Оливковое масло для краснолубочной мумии 1 Aлина Витухновская

17.03.2019, 15:22

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Парадоксы массового бессознательного в РФ.

Недавнее событие на Красной площади явилось еще одним доказательством того, что нынешняя Россия до сих пор пребывает в поле притяжения советской реальности. Некий помешанный гражданин примчался к Мавзолею, пытаясь окропить его оливковым маслом и взывая — "Вставай!" к краснолубочной мумии.

За слепой верой в "наказующего, но справедливого бога", следует вера в "благого отца", еще более слепая и опасная. Этим отцом для социалистического бессубъектного человека является исторический образ вождя. В данном случае — Ленина.

Архетипически верным для России является образ "убивающей матери". ("Родина-Мать зовет", вот это все). Но и отец — такой же убийца, только тихий, латентный. Он либо "рано умер", либо незаметно пьет, либо просто где-то отлеживается, одурманенный идеями всенародного блага.

Движимый массовым бессознательным городской сумасшедший хотел оживить механизм насилия, основной паттерн русского бытия, вне которого он себя не ощущает, не мыслит и не живет. Эта своеобразная некрологика хохломскою кошмарною вязью абсолютно вписывается в весь здешний уклад.

Aлина Витухновская, «Фейсбук»