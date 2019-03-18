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Видеофакт: В Гомеле «заяц» оставил контролеров ни с чем

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  • 18.03.2019, 10:54
  • 3,778
Скриншот из видео

Молодой человек избежал наказание за отсутствие проездного документа.

В субботу в гомельском районе Новобелица на «Луговой» поймали «зайца». Попытка сэкономить на билете не удалась — в транспорт зашли контролеры, пишет gomel.today.

Впрочем, парень оказался не из робких и быстро сориентировался. Когда его вели оформлять штраф, он улучил момент и сбежал. Только пятки сверкали.

«Вот так вот легко можно избежать наказание за отсутствие проездного документа», — пишет maz_107 в Instagram.


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