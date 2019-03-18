Юлия Тимошенко: Путь к миру - это Будапештский меморандум 3 18.03.2019, 18:16

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Юлия Тимошенко

Фото: Facebook

Кандидат в президенты Украины заявила, что в случае победы начнет переговоры о мире в новом формате.

Объединение всех украинцев поможет нашей стране выстоять и достичь желаемого мира, заявила лидер ВО "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Донбасс всегда был и остается гордостью Украины. Мир будет знать, что вы - те люди, которые имеют веру и силу для борьбы, которые точно верят в мир", - сказала политик во время митинга в Славянске Донецкой области, сообщает "Интерфакс".

Кандидат в президенты выступила против тех политиков, которые вину за вооруженный конфликт перекладывают на жителей Донбасса: "Украине, как и Донбассу, трудно быть сильными, поднимать экономику, когда идет российская агрессия".

Юлия Тимошенко назвала делом чести для новой власти обустройство вынужденных переселенцев, обеспечения их жильем и работой.

"Мы единая семья и в горе, и в радости обязаны быть вместе и никого не оставить. Когда мы объединимся и почувствуем, что мы - одно целое, мы выстоим", - убеждена она.

Политик заверила, что сразу после выборов начнет переговоры о мире на украинских условиях в новом формате - с тем, чтобы за стол переговоров сели лидеры государств, которые давали Украине гарантии безопасности.

"Наша стратегия и наш путь к миру - Будапештский меморандум. Это часть международного права, которая у нас в руках", - заявила Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" заверила, что будет отчитываться о выполнении взятых на себя обязательств перед людьми: "Мы встретимся на этой самой площади и вместе оценим сделано".